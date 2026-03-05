 Centrosinistra, pressing su Timbro e Antonella Russo ma il Pd è a pezzi

Marco Olivieri

Centrosinistra, pressing su Timbro e Antonella Russo ma il Pd è a pezzi

giovedì 05 Marzo 2026 - 10:00

Nuovo rinvio, oggi alle 14.30, della Direzione provinciale dei Dem in vista delle amministrative a Messina. Tante le tensioni

MESSINA – Non c’è ancora il candidato o la candidata del centrosinistra alle aministrative a Messina. La Direzione provinciale del Partito democratico, ieri sera, ha deciso un rinvio oggi alle 14.30 per sciogliere il nodo riguardo al nome da proporre alla coalizione. Tramontata l’ipotesi di Paolo Todaro, con lacerazioni all’interno di Avs e dimissioni della co-portavoce regionale Alesandra Minniti, la palla è passata al Pd. “Solo Maria Flavia Timbro può salvare il campo progressista”, ci dice un dirigente Dem. La vicesegretaria provinciale ed ex deputata sembrava fino a ieri la più probabile candidata sindaca del centrosinistra. Ma ora salgono le quotazioni di Antonella Russo, veterana del Consiglio comunale. La sua sarà una sfida difficile, date le profonde divisioni all’interno del Pd.

E non sarà semplice per il segretario provinciale Armando Hyerace ricucire gli strappi. Tanti i malumori in un partito che ha bisogno di una “traversata nel deserto”. E di riorganizzarsi su basi più solide. I consiglieri Antonella Russo e Alessandro Russo, a determinate condizioni, soprattutto con l’appoggio Dem, sarebbero stati disposti a candidarsi. Ma l’impressione è che il Pd risenta di troppe lacerazioni. Ora, probabilmente con Timbro, si proverà a ripartire.

6 commenti

  1. Gaetano 5 Marzo 2026 10:20

    Vergognatevi!

    4
    0
    Rispondi
  2. Antonino 5 Marzo 2026 10:30

    Non andro’ a votare oo tutto il mio parentato..questa sinistra inacquata e incapace..

    1
    1
    Rispondi
  3. emmeaics 5 Marzo 2026 10:43

    grande stima per Flavia Timbro, che ancora una volta generosamente, da politica accorta e sensibile, sembrerebbe accettare una candidature arrivata in ritardo. Ma con questo centro sinistra c’è davvero ben poco da sperare, lo stesso centro sinistra locale che non ha smosso nulla a livello nazionale per riconfermarla alla Camera dopo aver accolto prono Navarra, che ovviamente ha lasciato subito dopo il PD per Forza Italia. Vale la pena anche questo sacrificio?

    4
    0
    Rispondi
  4. nunme 5 Marzo 2026 11:36

    Non ci credono loro nel candidato che sceglieranno e dovrebbero crederci gli elettori….
    Suicidio politico già annunciato.

    4
    0
    Rispondi
  5. Nstwviva 5 Marzo 2026 12:15

    Il Pd a pezzi e che è una novità, però meno male che esiste, se no un sacco di comici si troveranno senza lavoro.

    2
    2
    Rispondi
  6. serra salvatore 5 Marzo 2026 12:43

    purtroppo il poco coraggio del pd e di tutto quello che resta del centro sx e di non comprendere che esistono le alleanze, il bene comune, passa anche attraverso una disamina degli eventi, non sempre si riesce ad avere coalizioni coese, x tantissimi motivi, pertanto, se ci fosse un po di coscienza, oltre al coraggio di scegliere, basterebbe poco, analisi dei due schieramenti in campo, valutazione con chi si ha più sintonia e condivisione del loro progetto politico e fare una scelta, sostenere l’uno o l’altro schieramento, non è cambiare casacca, non e tradire gli elettori, e solo onesta politica.

    1
    0
    Rispondi

