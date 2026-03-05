Centrosinistra, pressing su Timbro e Antonella Russo ma il Pd è a pezzi

Nuovo rinvio, oggi alle 14.30, della Direzione provinciale dei Dem in vista delle amministrative a Messina. Tante le tensioni
MESSINA – Non c’è ancora il candidato o la candidata del centrosinistra alle aministrative a Messina. La Direzione provinciale del Partito democratico, ieri sera, ha deciso un rinvio oggi alle 14.30 per sciogliere il nodo riguardo al nome da proporre alla coalizione. Tramontata l’ipotesi di Paolo Todaro, con lacerazioni all’interno di Avs e dimissioni della co-portavoce regionale Alesandra Minniti, la palla è passata al Pd. “Solo Maria Flavia Timbro può salvare il campo progressista”, ci dice un dirigente Dem. La vicesegretaria provinciale ed ex deputata sembrava fino a ieri la più probabile candidata sindaca del centrosinistra. Ma ora salgono le quotazioni di Antonella Russo, veterana del Consiglio comunale. La sua sarà una sfida difficile, date le profonde divisioni all’interno del Pd.
E non sarà semplice per il segretario provinciale Armando Hyerace ricucire gli strappi. Tanti i malumori in un partito che ha bisogno di una “traversata nel deserto”. E di riorganizzarsi su basi più solide. I consiglieri Antonella Russo e Alessandro Russo, a determinate condizioni, soprattutto con l’appoggio Dem, sarebbero stati disposti a candidarsi. Ma l’impressione è che il Pd risenta di troppe lacerazioni. Ora, probabilmente con Timbro, si proverà a ripartire.
