 Messina, il commissario Piero Mattei si è insediato a Palazzo Zanca VIDEO

Messina, il commissario Piero Mattei si è insediato a Palazzo Zanca VIDEO

Redazione

Messina, il commissario Piero Mattei si è insediato a Palazzo Zanca VIDEO

giovedì 05 Marzo 2026 - 13:41

Guiderà il Comune fino alle prossime elezioni in programma il 24 e 25 maggio con eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno

MESSINA – È iniziata ufficialmente questa mattina la gestione straordinaria del Comune di Messina. Piero Mattei, nominato con decreto del presidente della Regione Siciliana lo scorso 3 marzo, si è insediato a Palazzo Zanca per sostituire la Giunta Basile dimissionaria e traghettare l’amministrazione comunale fino alla prima tornata elettorale utile, in programma il 24 e 25 maggio con eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno.

Ad accoglierlo per il primo incontro ufficiale sono stati la segretaria generale, Rossana Carrubba, e il presidente del Consiglio Comunale, Nello Pergolizzi.

Presenza e organizzazione

Mattei ha chiarito come organizzerà la propria attività tra Messina e Palermo. Il commissario ha dichiarato che sarà presente fisicamente a Palazzo Zanca per tre o quattro giorni a settimana, sottolineando però che la gestione sarà costante.

Apertura al dialogo e nuovi incarichi

Mattei ha manifestato piena disponibilità al confronto, dichiarandosi pronto a incontrare tutti gli attori sociali e istituzionali della città. Ha inoltre confermato di aver già avuto un colloquio telefonico con il sindaco uscente, Federico Basile.

Per supportare l’azione amministrativa, il neocommissario ha annunciato che provvederà a breve alla nomina di alcuni sub-commissari.

commissario piero mattei
commissario piero mattei
carrubba mattei pergolizzi
carrubba mattei pergolizzi
carrubba mattei pergolizzi

Un commento

  1. Verita 5 Marzo 2026 13:52

    Spero che il municipio, scambiato per una sala ricevimenti, venga ora definitivamente chiuso per le propagande elettorali

    Sarebbe un primo segnale di normalità

    1
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
Effetto guerra, 4 docenti e 3 allievi del Corelli bloccati nello Sri Lanka
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED