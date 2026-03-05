Messina, il commissario Piero Mattei si è insediato a Palazzo Zanca VIDEO

Guiderà il Comune fino alle prossime elezioni in programma il 24 e 25 maggio con eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno

MESSINA – È iniziata ufficialmente questa mattina la gestione straordinaria del Comune di Messina. Piero Mattei, nominato con decreto del presidente della Regione Siciliana lo scorso 3 marzo, si è insediato a Palazzo Zanca per sostituire la Giunta Basile dimissionaria e traghettare l’amministrazione comunale fino alla prima tornata elettorale utile, in programma il 24 e 25 maggio con eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno.

Ad accoglierlo per il primo incontro ufficiale sono stati la segretaria generale, Rossana Carrubba, e il presidente del Consiglio Comunale, Nello Pergolizzi.

Presenza e organizzazione

Mattei ha chiarito come organizzerà la propria attività tra Messina e Palermo. Il commissario ha dichiarato che sarà presente fisicamente a Palazzo Zanca per tre o quattro giorni a settimana, sottolineando però che la gestione sarà costante.

Apertura al dialogo e nuovi incarichi

Mattei ha manifestato piena disponibilità al confronto, dichiarandosi pronto a incontrare tutti gli attori sociali e istituzionali della città. Ha inoltre confermato di aver già avuto un colloquio telefonico con il sindaco uscente, Federico Basile.

Per supportare l’azione amministrativa, il neocommissario ha annunciato che provvederà a breve alla nomina di alcuni sub-commissari.