"Che stress se arrivi all'isola ecologica e la trovi chiusa" - Tempostretto

Messinaservizi: "Esigenze di sicurezza e avvisiamo sempre gli utenti sul sito"

MESSINA – Un cittadino carica in auto pentole, lampadine e una serie di materiale che vuole smaltire all’isola ecologica. Tuttavia arriva a Pistunina, trova il cartello di chiusura (la foto è del 27 gennaio 2023, sostiene l’autore della segnalazione), che annuncia una momentanea chiusura per “forti raffiche di vento e maltempo”, e torna a casa arrabbbiato. “Non è la prima volta che accade”, commenta inferocito.

Interpellata da Tempostretto, la presidente di Messinaservizi, Mariagrazia Interdonato, tiene a precisare: “Quando ci sono situazioni meteorologiche sfavorevoli, come raffiche di vento e forte pioggia, noi, per un’esigenza di sicurezza dell’utente, dobbiamo chiudere l’isola ecologica. Si tratta di una questione, ripeto, di sicurezza. Poi può capitare che si rompa una bilancia, o che si possano verificare altri problemi tecnici come guasti di macchinari all’interno, e anche in quel caso dobbiamo chiuderla. Ma è nostra abitudine, ogni qualvolta ci venga segnalata una motivazione per non aprire, darne comunicazione sul sito e sulla pagina Facebook. Consiglio sempre agli utenti di verificare prima. Non è un nostro capriccio chiudere”.

Un punto d’incontro, se la situazione meteo migliora, potrebbe essere quello di prevedere chiusure temporanee e indicare un orario di riapertura, ad esempio. Esiste una parte di cittadinanza, anche in relazione all’età, che non è abituata a consultare prima siti e strumenti social.

Articoli correlati