Chi ha visto Maximiliano? Ricerche in corso di un 44enne di Castell’Umberto

L'uomo non si trova da ieri notte. Appello a chiunque lo avesse visto. Le ultime notizie lo danno a Messina stamane

Maximiliano Crimi Gialuisi non dà sue notizie da ieri notte. Preoccupazione a Castell’Umberto per la sorte del 44enne e per la sua anziana madre. L’uomo viveva con lei ora disperata anche perché il 44enne negli ultimi tempi soffriva di una forma di depressione.

L’ultimo suo avvistamento risale a stamattina a Messina. Si sa con certezza che l’uomo ha preso un autobus che lo ha lasciato nella città dello Stretto intorno alle 8.30. Qualche minuto dopo è stato avvistato davanti ad un supermercato, stando alle prime informazioni ora al vaglio dei Carabinieri.

I militari hanno avviato le ricerche ma al momento non c’è traccia di Maximiliano. Il comune nebroideo ha diffuso la sua foto lanciando un appello perché chiunque lo avesse visto ne dia informazioni al 112.