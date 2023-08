Chiara Angilletta secondo innesto della Saracena Volley - Tempostretto

Continua l'allestimento della rosa per la prossima stagione in casa nebroidea. Arriva la schiacciatrice Chiara Angilletta: "Faremo un ottimo campionato"

BROLO – Secondo volto nuovo de La Saracena Volley per la prossima stagione. Alla corte di mister Domenico Fazio arriva Chiara Angilletta, schiacciatrice classe 2002. Nonostante la giovane età, Chiara ha già maturato una grande esperienza nei campionati di Serie B2.

Inizia la sua carriera pallavolistica a 6 anni nella Pallavolo Metauria di Gioia Tauro. All’età di 11 anni all’età di 12 anni esordisce in Serie C. A 15 anni arriva il salto di Categoria e disputa il Campionato di B2 nella Futura Palmi. Nella stagione 2018/2019 passa al Volley Reghion, poi all’Albaverde e quindi al Benevento.

Chiara Angilletta: “Motivata e carica per la prossima stagione”

“Sono contenta di far parte di questa squadra – ha commentato la giovane schiacciatrice. Mi sento di dire di essere molto motivata e soprattutto carica per questa stagione, e sono sicura che insieme alla mie compagne di squadra faremo un ottimo campionato”.

Fortemente voluta dalla società della Saracena Volley, l’innesto di Chiara Angiletta si aggiunge al recente acquisto di Marika Costabile dando ulteriore forza al reparto di attacco del team nebroideo.

“Siamo felici di avere con noi Chiara Angiletta – ha commentato la dirigenza. Stiamo ancora lavorando per chiudere il mercato con altri importanti innesti per farci trovare pronti per l’inizio della preparazione fissata per fine mese”.

Il raduno della Saracena Volley si svolgerà il 28 prossimo con inizio degli allenamenti da martedì. La preparazione, così come le gare interne del prossimo torneo di Serie B2, si svolgeranno presso il palazzetto dello sport di Patti.

