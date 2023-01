Chiesa Madonna delle Lacrime, ecco la gara per riqualificare la piazza - Tempostretto

Sarà rifatto il piazzale della chiesa a lato del viale Gazzi

Pubblicata la manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione della Piazza prospiciente la Chiesa della Madonna delle Lacrime e la collocazione di opere scultoree, al Santo, vicino al viale Gazzi,

Il progetto originario, redatto dai tecnici dell’Associazione di Volontariato Mari e Monti 2004 e donato al Comune di Messina, venne aggiornato dall’arch. Salvatore Corace, in passato in forza presso il Servizio Manutenzione Strade e Marciapiedi, e mai avviato per la carenza di fondi.

La giunta Basile, su indicazione degli assessorati ai Lavori Pubblici e Arredo Urbano, ha destinato le somme di bilancio necessarie all’attuazione del progetto e provveduto a fare aggiornare gli elaborati da parte dei tecnici interni. Il costo dell’intervento è previsto per 84.320 euro al ribasso e la scadenza della presentazione delle offerte per la procedura negoziata è fissata al 2 febbraio 2023.