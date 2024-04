Chiusi il tratto Messina Centro – Boccetta e l’ingresso di Giostra

Ecco quando

MESSINA – Dalle ore 21 di giovedì 18 aprile, sino alle 6 di venerdì 19 aprile, il Cas ha disposto la chiusura al traffico veicolare del tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Messina Centro (km. 7+015) e lo svincolo di Boccetta (km. 8+970) della Tangenziale di Messina, in direzione Palermo, e la conseguente istituzione dell’uscita obbligatoria svincolo di Messina Centro, con rientro allo svincolo di Boccetta per i veicoli che transitano in direzione Palermo.

Il provvedimento è stato adottato al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione con ripristino strato di usura, impermeabilizzazione provvisoria, riprese avvallamenti, piccole riparazioni localizzate.

Da lunedì 22 a mercoledì 24 aprile, nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 19, invece, disposta la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Giostra, in ingresso, in entrambe le direzioni, della Tangenziale di Messina.

Il provvedimento è stato disposto per consentire la prosecuzione dei lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico del Viadotto Ritiro.