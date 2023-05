Chiuso il varco tra la circonvallazione e via Brasile. La rabbia dei cittadini - Tempostretto

Non si può più passare dal viale Regina Elena al viale della Libertà

Dissuasori per impedire il passaggio da viale Regina Elena al viale della Libertà, tramite via Ecuador e via Brasile. Sono stati installati pochi giorni fa e abbiamo ricevuto in redazione diverse lamentele da parte dei cittadini della zona.

Un provvedimento non gradito perché toglie una possibilità di “smarcarsi” dal traffico, che così invece resta più sostenuto sulla circonvallazione, vicino a un altro incrocio delicato, quello verso San Licandro.

L’ordinanza dipartimentale è la numero 789 del 1 luglio 2022 ed è stata messa in pratica con un’altra ordinanza, la numero 480 del 20 aprile 2023, che prevedeva i lavori tra il 26 e il 28 aprile, poi realizzati.

“Limitata visibilità”

Il motivo è scritto proprio in quell’ordinanza: “Il provvedimento è stato adottato per una limitata visibilità reciproca tra i veicoli che procedono in direzioni opposte lungo il tratto in curva del viale Regina Elena”. Nella foto sotto la situazione ante intervento.

Parcheggi selvaggi

Quella strada era aperta da sempre e, in effetti, poteva crearsi un potenziale pericolo a causa dei soliti parcheggi selvaggi, anche se lì non si ricordano particolari incidenti. Tra l’altro ora c’è chi pensa bene di imboccare la strada accanto, in senso contrario, creando potenziali pericoli ancora maggiori.

Ampliare l’aiuola?

Una soluzione alternativa, ad esempio, poteva essere quella di ampliare l’aiuola spartitraffico in modo da consentire il passaggio di una sola auto e impedire il parcheggio selvaggio, che invece continua ancora adesso. Si è scelto, invece, di eliminare il problema alla radice, togliendo un’alternativa stradale e penalizzando tutti in una zona già ad alta densità di traffico.