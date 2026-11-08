Chiusura A20 e calo di fatturato per le imprese, “si sospenda il pedaggio di Villafranca”

Sulla chiusura temporanea in direzione Messina interviene Confimprenditori. "Centinaia di mezzi di aziende restano bloccati per ore"

Un disastro economico. “La chiusura temporanea dell’A20 Messina-Palermo in direzione Messina (tratta Rometta-Villafranca, n.d.r.), disposta d’urgenza dal Consorzio per le Autostrade Siciliane per gli interventi di ripristino strutturale sul viadotto Fiorentino (km 21+753), sta creando un disagio enorme a cittadini e imprese. Sulla Milazzo-Messina il traffico è ormai insostenibile. Centinaia di mezzi di aziende restano bloccati per ore, con consegne in ritardo, turni saltati, mezzi e personale fermi. Il risultato è un calo di fatturato che molte imprese, già alle prese con carburanti e costi energetici elevati, non possono permettersi”.

“Chi è costretto a percorrere quel tratto non può pagare un servizio che non è garantito”

Questa la nota di Confimprenditori che “chiede di sospendere il pagamento del pedaggio al casello di Villafranca fino alla fine dei lavori. Chi è costretto a percorrere quel tratto non può pagare un servizio che, in queste condizioni, non è garantito”.

“La sicurezza viene prima di tutto e gli interventi sul viadotto sono necessari”, dichiara il presidente di Confimprenditori, Ruvolo. “Ma il peso di questa chiusura non può ricadere solo sulle imprese. Centinaia di aziende restano ferme per ore, con perdite di fatturato che si sommano a una situazione già difficile. Sospendere il pedaggio a Villafranca fino alla fine dei lavori è un gesto minimo di rispetto verso chi lavora e produce”.

La riapertura alla fine dei lavori

“Il tratto resterà chiuso fino all’ultimazione dei lavori”, ha comunicato il Cas. La possibile riapertura in anticipo domani non avverrà, in realtà. E domattina si riunirà in Prefettura, a Messina, il Cov, Comitato operativo viabilità. Seguiranno aggiornamenti.