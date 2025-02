Chiusura della ss113 a San Saba, Basile chiede alla prefetta un tavolo tecnico

Il sindaco di Messina: "Da Anas nessuna comunicazione ufficiale al Comune"

MESSINA – Il sindaco Federico Basile è intervenuto con una nota per fare chiarezza sulla chiusura “a sorpresa” del ponte Mella, con interruzione della circolazione stradale lungo la ss113. “Questa mattina – ha esordito il sindaco di Messina – intorno alle ore 11:00, sono stato contattato telefonicamente da un funzionario Anas, il quale mi ha informato della necessità di interdire la circolazione lungo la SS 113 nei pressi del ponte Mella nel villaggio di San Saba a causa di un cedimento della sede stradale, conseguenza delle abbondanti precipitazioni dello scorso fine settimana”.

“Alle ore 11:10 – continua nella sua ricostruzione dei fatti Federico Basile – lo stesso funzionario ha contattato il direttore generale del Comune di Messina per informarlo dell’imminente emissione di un’ordinanza di chiusura della strada. Tuttavia, non è stata fornita alcuna indicazione precisa sull’orario di chiusura, né è stato attivato un confronto con gli enti locali per definire eventuali misure di mitigazione dei disagi, nonostante fosse chiaro che la chiusura si sarebbe protratta per diversi giorni”.

“Abbiamo atteso chiarimenti sui tempi di chiusura fino a quando le prime segnalazioni dirette dai luoghi ci hanno confermato l’effettiva interdizione della strada senza neppure notificare l’ordinanza al Comune di Messina o comunicare ufficialmente la chiusura attraverso i canali istituzionali”, aggiunge il sindaco.

“Per questo motivo – conclude Basile – ho immediatamente chiesto a sua eccellenza la prefetta di Messina la convocazione di un apposito tavolo tecnico per definire i contorni della vicenda e, soprattutto, chiarire i tempi di riapertura, considerando che l’ordinanza prevede un termine di 30 giorni per l’esecuzione dei lavori; una tempistica che non era stata preventivamente comunicata nella telefonata della mattina”.