Ponte Mela, tempi brevi per bypass. I sindaci chiedono cronoprogramma

Novità sulla chiusura del Ponte sul Torrente Mela. L’assessore alle attività produttive di Barcellona riceve rassicurazioni sulle tempistiche

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – La strada alternativa al Ponte sul Torrente Mela, chiuso per l’esecuzione di lavori di consolidamento, sarà realizzata in tempi brevi. A comunicarlo è l’assessore alle attività produttive del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Salvatore Coppolino, che nei giorni scorsi aveva intrapreso azioni di protesta dinanzi agli uffici del Genio Civile di Messina.

«La mia protesta ha portato i risultati sperati -ha dichiarato Coppolino- l’iter per la realizzazione del bypass è stato velocizzato, abbiamo ottenuto rassicurazioni su tempi e risorse. Inoltre venerdì 5 maggio si terrà il tanto auspicato tavolo tecnico in Prefettura con tutte le parti interessate per dare le risposte che i cittadini di Barcellona e Milazzo aspettano».

Coppolino ha quindi aggiunto: «Interloquendo con il capo del Genio Civile di Messina ho

avuto piena rassicurazione che la perizia di variante è stata trasmessa alla Regione e che non appena saranno ottenuti tutti i nulla osta necessari sarà la stessa impresa impegnata nel cantiere del Ponte del Mela ad eseguire i lavori della bretella. Ho avuto rassicurazioni anche sulla disponibilità delle somme necessarie».

Intanto i sindaci di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, con una nota indirizzata all’Ufficio del Genio Civile di Messina, hanno chiesto di conoscere il cronoprogramma dei lavori di realizzazione del bypass al Ponte sul Torrente Mela. Adesso bisognerà attendere il tavolo tecnico fissato per il 5 maggio per ulteriori novità sulla questione.

