"Ci siamo sentiti liberi": disabili e operatori Yukker a passeggio sull'isola pedonale - Tempostretto

L'iniziativa organizzata da Tiziana De Maria e dall'app è un successo. Ragazzi e ragazze con disabilità e operatori raccontano di un'esperienza "Bellissima"

MESSINA – La passeggiata organizzata da Yukker, l’app fondata da Tiziana De Maria e che permette alle persone con disabilità di mettersi in contatto con operatori che possano aiutarli a seconda del bisogno, come e quando vogliono loro, è stata un successo. Gli yukkers si sono incontrati nel pomeriggio di ieri alle 18 e hanno passeggiato lungo l’isola pedonale, da Via Santa Cecilia a Piazza Cairoli. Un momento speciale, fatto di condivisione, conoscenza e libertà.

Le testimonianze

Lo testimoniano le parole di operatori, operatrici, ragazzi e ragazze. Angela, un’operatrice Yukker, racconta: “Un’esperienza bellissima, ci siamo sentiti utili, abbiamo conosciuto utenti che magari potevano avere qualche remora via web e con loro abbiamo riso e scherzato! Questo sicuramente aiuta anche Yukker app perché finalmente le persone con disabilità hanno incontrato operatori come me e la prossima volta, quando avranno bisogno di assistenza saranno più tranquilli nel fare una richiesta!”.

“Una bellissima avventura – racconta un altro operatore, Giovanni -, vorrei che questa esperienza si ripetesse spesso, perché siamo una realtà anche noi”. Luigi è invece un ragazzo con disabilità: “Un’esperienza che merita di essere replicata, perché è stato un bel pomeriggio, ci siamo sentiti liberi di girare per le vie della nostra città”.

Giusy e Simona: “Oggi è stato molto bello”

Felici e soddisfatte anche altre due ragazze con disabilità che hanno partecipato all’iniziativa. Giusy racconta: “Oggi è stato molto bello, ci siamo sentiti liberi di poterci esprimere, io ad esempio ho finalmente potuto fare un regalo a sorpresa a mia madre, sono sempre con lei, grazie all’assistenza dell’operatore finalmente mi sono sentita libera”. Infine, Simona: “È stato bello girare insieme per la città, è stato arricchente a livello relazionale, un buon seme per Yukker che speriamo possa crescere sempre di più!”

