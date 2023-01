Cibo sintetico, Messina sposa la battaglia di Coldiretti - Tempostretto

Il consiglio comunale impegna il sindaco a promuovere il cibo salutare. L'odg è di FdI

MESSINA – Passa in Consiglio comunale, con 20 voti favorevoli e un solo astenuto, l’ordine del giorno presentato dal gruppo di Fratelli d’Italia lo scorso 25 novembre a sostegno delle iniziative della Coldiretti contro il cibo sintetico.

“Si tratta di una importante mozione – spiegano i consiglieri firmatari Libero Gioveni, Pasquale Currò e Dario Carbone – che il partito di Fratelli d’Italia ha presentato in diversi Comuni proprio per far aderire le varie amministrazioni comunali alla petizione promossa da Coldiretti volta a sensibilizzare contro i pericoli del cibo sintetico, peraltro avvalorate dal mondo accademico e scientifico.”

Siamo soddisfatti del voto dell’Aula che non poteva avere in questo caso colore politico – dichiarano i tre consiglieri di Fratelli d’Italia – ed è per questo che ringraziamo la maggioranza che ha ben compreso il valore della nostra iniziativa, con la quale abbiamo inteso impegnare il sindaco Basile e la sua Giunta ad adottare, anche attraverso specifiche direttive ai competenti uffici, tutti i provvedimenti utili a sostenere la causa della Coldiretti.

Peraltro – concludono Gioveni, Carbone e Currò – con l’ordine del giorno approvato oggi abbiamo voluto evidenziare anche l’importanza di sostenere i piccoli produttori di cibi naturali sempre più schiacciati dalle multinazionali, tutelando oltremodo la salute e salvaguardando l’ambiente visto che con il cibo sintetico non si possono avere garanzie che i prodotti chimici utilizzati siano sicuri per il consumo alimentare.