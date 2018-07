Tour De France: Gaviria prima maglia gialla. Nibali guadagna sui rivali

La prima tappa del Tour de France edizione 2018 va in archivio regalando sorprese. Gaviria, colombiano della Quick Step, alla sua prima esperienza ad una manifestzione del genere, centra la vittoria concquistando la prma maglia gialla. Note positive anche per lo squalo dello Stretto, Vincenzo Nibali, undicesimo al traguardo ma già con un vantaggio cospicuo dui diretti rivali.

Nibali, che come obbiettivo ha il podio, è stato bravissimo e attento nei frangenti più concitati a differenza di Chris Froome e Nairo Quintana. Il primo è stato vittima di una caduta il secondo invece, di una foratura. 51" è il vanatggio che il capitano della Bahrain Merida ha sull'ultimo vincitore della Grande Boucle e 1’15” sul sudamericano.

Un vantaggio importante visto che si è solo alla prima tappa e ottenuto nel modo meno aspettato. La corsa gialla tuttavia è ancora lunga e tutto ancora può accadere perchè, si sa, nelle corse a tappe classiche l'insidia è sempre dietro l'angolo. Nella giornata di lunedì in programma vi è una cronometro, non facile per il siciliano visto che parte sfavorito.

Sotto il profilo psicologico Nibali, dopo quanto accadurto, è di certo avvantaggiato rispetto a chi, per lunedì, è dato favorito. Chi ben comincia è a metà dell’opera e si spera che lo squalo dello Stretto, sul podio di Parigi, possa salici davvero