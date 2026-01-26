Ciclone Harry, altre iniziative solidali nel Messinese

Dopo quella di Assif, altre raccolte fondi

“Due anni di sacrifici, di albe trascorse a preparare la spiaggia e di tramonti vissuti insieme a voi. In poche ore, la furia del mare ha cancellato ogni cosa: non sono rimaste che macerie”. A scrivere è Pio Andrea Peri, titolare del lido The One Taormina.

Dopo i danni causati dal ciclone Harry, ha subito aperto una raccolta fondi su GoFundMe per ripartire. In pochi giorni sono stati donati 7.700 euro.

In decine, nel messinese e negli altri territori colpiti, si stanno rivolgendo alla solidarietà dal basso per riprendersi dai danni. E in migliaia hanno già contribuito.

Gli appelli arrivano anche dalla Germania: “L’uragano Harry – scrivono Santina Curcuruto e Adrienne Mastroeni – ha colpito il nostro paese natale, Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina”.

“In poche ore – proseguono – sono state spazzate via la strada principale così come quasi metà del lungomare. I danni ammontano a milioni. Molte persone si trovano improvvisamente senza nulla”.

“Anche se oggi viviamo all’estero, ciò che sta accadendo a Santa Teresa di Riva non ci lascia indifferenti”, concludono. La raccolta, arrivata a 8.800 euro, è raggiungibile a questo link.

