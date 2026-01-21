 Ciclone Harry, anche Furci devastata: "Non abbiamo tempo per piangere"

Ciclone Harry, anche Furci devastata: “Non abbiamo tempo per piangere”

Giuseppe Fontana

Ciclone Harry, anche Furci devastata: “Non abbiamo tempo per piangere”

mercoledì 21 Gennaio 2026 - 12:00

Il messaggio del sindaco Matteo Francilia: "Dobbiamo ripartire subito. Qui e lungo la riviera è un'apocalisse"

FURCI SICULO – Un’apocalisse. Questo è stato il termine utilizzato dal sindaco di Furci Siculo Matteo Francilia. ll primo cittadino del Comune ionico, uno dei più colpiti dal ciclone Harry e dalle forti mareggiate degli ultimi due giorni, in un video alla popolazione ha spiegato: “Il lungomare in gran parte a Furci Siculo non esiste più. Siamo sul campo e lo siamo stati tutta la notte. Stiamo facendo il giro di tutte le abitazioni. Ci sono esercizi commerciali devastati, è un’apocalisse”.

Francilia: “Non abbiamo il tempo di piangere”

Poi ha lanciato un messaggio: “Una situazione devastante. Invito tutti a non scherzare con il mare e non scendere sul lungomare, ci agevolerete anche nel nostro lavoro. Ho sento il prefetto, il presidente della Regione, il ministro Salvini. Serve una mano in tutta la riviera jonica. Furci e la riviera sono a lutto. Ma dico una cosa: non abbiamo il tempo di piangere o di abbatterci, dobbiamo ripartire immediatamente”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Guasto a Fiumefreddo, giovedì e venerdi disservizi idrici a Messina centro nord
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED