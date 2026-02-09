 Trasferta vietata al tifo peloritano per Reggina-Acr Messina

Trasferta vietata al tifo peloritano per Reggina-Acr Messina

lunedì 09 Febbraio 2026 - 17:50

La squadra in campo da sola e senza il supporto dei tifosi domenica al "Granillo"

La prefettura ha diramato le seguenti disposizioni in vista della sfida, valida come 24ª giornata in Serie D, tra Reggina e Messina, in programma domenica 15 febbraio. “In riferimento all’incontro di calcio Reggina 1914 vs Acr Messina, valido per il Campionato di Serie D – Girone I, in programma domenica 15 febbraio 2026 allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, si comunica che la Prefettura della Provincia di Reggio Calabria ha emesso il Decreto n. 0013381 del 05/02/2026”.

Il provvedimento dispone il divieto assoluto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Messina per motivi di ordine pubblico e sicurezza, come stabilito dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive nella Determinazione n. 5/2026 del 2 febbraio 2026. Si invitano tutti i tifosi a rispettare le disposizioni prefettizie nell’interesse della sicurezza e dell’ordine pubblico.

