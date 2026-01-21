 Ciclone Harry. Sullo Jonio siciliano e calabrese la più forte mareggiata dal 1985 ad oggi

Ciclone Harry. Sullo Jonio siciliano e calabrese la più forte mareggiata dal 1985 ad oggi

Redazione

Ciclone Harry. Sullo Jonio siciliano e calabrese la più forte mareggiata dal 1985 ad oggi

mercoledì 21 Gennaio 2026 - 07:00

Il ciclone è destinato a concludersi nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 21 gennaio

Quella del 20 gennaio 26 è stata la più forte mareggiata dal 1985 ad oggi per la costa ionica siciliana e calabrese. Superato l’evento del 13 gennaio 2009.

“Ma ci possono essere situazioni ancora peggiori di questa, che per fortuna hanno tempi di ritorno fra 50 e 100 anni” – dice l’esperto Daniele Ingemi. “Queste onde anomale sono state prodotte dall’interferenza costruttiva fra due moti ondosi differenti: quello più intenso prodotto dai venti tempesta di Levante e Scirocco, attivi da oltre 48 ore sullo Ionio, con i venti di Grecale e Levante che nella serata di oggi hanno spazzato l’area di fra la bassa Calabria e il Messinese ionico. Questo è lo scenario peggiore per lo Ionio, quando uno swell si sovrappone sull’altro. Si sono creati autentici muri giganteschi alti anche 10 metri”.

Il ciclone è destinato a concludersi nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 21 gennaio.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Guasto a Fiumefreddo, giovedì e venerdi disservizi idrici a Messina centro nord
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED