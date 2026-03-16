Messina Youth Talks, tra “relazioni”, legami umani, AI e digitale: “Diamo spazio ai giovani”

Tanti studenti al Palacultura per l'iniziativa condotta da Dario Cardile: "Se diamo spazio ai giovani loro se lo prendono e se lo godono"

MESSINA – Si è tenuto al Palacultura, davanti a decine di studentesse e studenti degli istituti scolastici cittadini, il Messina Youth Talks. Condotto da Dario Cardile e con 12 speaker ad alternarsi sul palco, l’evento ha toccato diversi temi, puntando tutto sulle “relazioni” e sui giovani.

Gli speaker e i temi

Sul palco si sono alternati under 35 impegnati in città in diversi ambiti. Si tratta di John Bungay, Alessandro Saitta, Syria Karol, Samuele Di Meo, Sergio Cardile, Pietro Majolino, Gioele Cedro, Luca Famà, Sharon Puccio, Raouf Mastan, Sabrina Insinga e Carmelo Caminiti. E i temi sono stati diversi. Ad esempio il senso di comunità o il sentirsi “fuori posto”. Ma anche l’intelligenza artificiale, le neuroscienze e l’era digitale. Fino all’importanza della gentilezza, delle relazioni e della diversità.

Dario Cardile è docente alla 24Ore business school e alla SUMAS di Milano, esperto di strategie digitali e innovazione, con una carriera ventennale in aziende internazionali, nonché fondatore di Wise Edu e di Wise Gate. È stato lui a tirare le fila del Messina Youth Talks, organizzato con il Comune di Messina e con l’assessorato alle Politiche giovanili guidato (fino alle dimissioni del sindaco Basile) da Liana Cannata.

Com’è nato il Messina Youth Talks

Cardile ai microfoni di Tempostretto, tra un talk e un altro, ha raccontato: “Questa giornata è nata perché la città sta cambiando. Messina si sta evolvendo e con essa i suoi ragazzi. Abbiamo il terrore che si isolino dietro ai cellulari, in un momento così importante della nostra città, della nostra storia e di tutto il pianeta in realtà. Ci piace coltivare queste relazioni e che loro facciano uno sforzo consapevole verso questo aspetto. Le relazioni saranno ciò che servirà loro per stare in piedi tutta la vita, nei momenti difficili e in quelli facili”.

“In questi mesi – ha proseguito – l’assessorato ci ha aiutato a creare questo momento per loro, per i giovani. Sul palco ci sono tanti giovani speaker che raccontano le loro iniziative, le loro emozioni e come le vivono. E parlano di come superano le difficoltà”.

L’iniziativa era stata lanciata nell’ottobre scorso, con un call per under 35, che potevano candidarsi a salire sul palco. Cardile ha spiegato: “Ci aspettavamo tanti ragazzi timidi e invece abbiamo avuto un ottimo numero di richieste. Ne abbiamo selezionati 12 per la giornata di oggi. Ci fa piacere perché significa che se diamo ai giovani spazio, loro se lo prendono e lo vivono e se lo godono. Sta a noi adulti dar loro questi spazi”.