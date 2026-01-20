Ciclone Harry, situazione in evoluzione: occhio a treni e aerei tra cancellazioni e spostamenti

Disagi per i voli su Palermo. Diversi aerei dirottati a Trapani e Roma nella serata di ieri. Ok Catania. Soppresse alcune corse sulle tratte ferroviarie

Il ciclone Harry che dal tardo pomeriggio del 19 gennaio ha intensificato la propria attività, colpendo gran parte della Sicilia, ha causato problemi anche ad aerei e treni. I tantissimi passeggeri che ogni giorno volano da e verso l’isola si sono ritrovati a monitorare costantemente i canali ufficiali degli aeroporti, per essere certi di poter partire o atterrare.

E qualche disagio, nella serata di ieri, in effetti c’è stato. La community “Sicilia in Volo”, molto attiva su Facebook e che raccoglie le segnalazioni di centinaia di viaggiatori quotidianamente, ha aggiornato sulla situazione relativa a dirottamenti e atterraggi. La situazione peggiore sembra essere stata a Pantelleria, con non pochi disagi. Tutto bene a Catania, dove il servizio è stato regolare.

Problemi serali all’aeroporto di Palermo

A Palermo, invece, alcuni velivoli non sono riusciti ad atterrare. Il Linate-Palermo di Ita Airways è stato dirottato a Trapani e così anche il Genova-Palermo e il Verona-Palermo. I voli verso il capoluogo, partiti in serata da Londra Stansted e da Torino, sono stati fatti atterrare a Roma Fiumicino. Poche ore prima lo stesso è stato fatto con il Norimberga-Palermo. Soltanto all’1.23, dopo oltre due ore di disagi, si è tornati ad atterrare a Punta Raisi (con il Fiumicino-Palermo).

Qualche disagio anche tra Reggio Calabria e Comiso

Qualche disagio anche a Reggio Calabria. Il volo serale da Malpensa, dopo aver provato più volte l’atterraggio e aver girato sopra Messina, si è diretto a Bari per completare la corsa. Inoltre, anche alcuni passeggeri diretti a Comiso hanno segnalato che il volo da Roma Fiumicino ha dovuto attendere non poco, prima di riuscire ad atterrare. In mattinata, almeno finora, tra partenze e arrivi negli aeroporti siciliani non sono stati registrati disagi. Ma la situazione resta in evoluzione e le previsioni per la giornata di oggi invitano alla cautela massima.

I treni tra corse ridotte e cancellate

Previsti anche disagi per chi viaggia in treno Dopo l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile, per oggi (20 gennaio) è stata predisposta una riduzione dell’offerta commerciale su diverse tratte. Si parla delle linee Messina-Catania, Caltagirone-Catania, Siracusa-Caltanissetta, Caltanissetta-Siracusa via Gela, Trapani-Palermo, Agrigento-Caltanissetta.

Molte corse sono state cancellate in entrambe le direzioni tra Messina e Giampilieri. Soppresse diverse corse Regionali tra Messina, Catania e Siracusa. Risultano cancellati anche alcuni collegamenti tra Catania e Taormina/Alcantara oltre ad alcuni treni da e verso la stazione di Catania Aeroporto Fontanarossa. Trenitalia ha predisposto alternative attraverso bus sostitutivi e invitato all’utilizzo del trasporto pubblico locale tra Messina e Giampilieri.