Il Messina Futsal continua a vincere, stesa anche la Junior Domitia

Quarto successo consecutivo in trasferta nella 3ª giornata di ritorno in serie A2 di calcio a 5. In gol tra i giallorossi capitan Piccolo, tripletta Caropi, Adamo e Flores

Quarta vittoria di fila del Messina Futsal, che si è imposto per 6 a 4 sul campo della Junior Domitia nella 3^ giornata di ritorno del campionato di Serie A2 di calcio a 5. La partita, seconda in trasferta per la capolista del girone D allenata da coach Fiorenza, è stata emozionante e palpitante fino al suono della sirena. I calcettisti cari al presidente Caratozzolo restano a più cinque su Marsala e Piazza Armerina che hanno vinto i rispettivi impegni. Il weekend da incorniciare è stato completato dal successo dell’Under 19, la squadra giovanile ha piegato (2-1) la tenace resistenza dell’Adrano C5 sul parquet del “PalaLaganà” di Montepiselli.

Junior Domitia – Messina Futsal 4-6

Dopo un avvio favorevole ai campani, il capitano Nanni Piccolo sblocca il punteggio con una staffilata sotto l’incrocio. Juan Cruz Caropi raddoppia, sfruttando un errore degli avversari. Pronta la reazione dei padroni di casa, che riequilibrano la situazione. Botta e risposta poi per il 3 a 3 dell’intervallo con Antonio Adamo che realizza il gol dei peloritani.

In avvio di ripresa, viene espulso Daniele Dovara per aver toccato il pallone con le mani fuori dall’area. Le strepitose parate di Manuel Colucci permettono agli ospiti di mantenere inviolata la porta. Nel momento più complicato, la rete di Franco Flores e la doppietta dello scatenato Cruz Caropi decidono la sfida, nonostante il momentaneo 4-4 dei rivali, delusi dai “legni” colpiti nel corso del match. In virtù di questa affermazione, il Messina Futsal ha consolidato il primato, portandosi a +5 sul duo Gear Piazza Armerina Marsala 2012.

Risultati e classifica

Risultati 12ª giornata Serie A2: Città di Acri-Gear Piazza Armerina 2-3; Eur-Mazara 2020 5-4; Junior Domitia-Messina Futsal 4-6; Marsala 2012-Roma 3Z History 4-1; Regalbuto-Blingik Soverato 1-2.

Classifica girone D: Messina Futsal 28; Gear Piazza Armerina e Marsala 2012 23; Mazara 2020 21; Eur 16; Regalbuto 14; Blingink Soverato 13; Junior Domitia, Roma 3Z History e Città di Acri 10.