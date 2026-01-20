Il Team Scaletta vince all’andata in Coppa contro la Gallinese

Successo casalingo per 2-1, firmato Foti e Manti, per le biancazzurre che si giocheranno l'accesso ai quarti di finale nella sfida di ritorno a Reggio Calabria

Il Team Scaletta si aggiudica la gara di andata degli ottavi di finale contro la Michele Priolo Gallinese Woman al termine di una sfida intensa, combattuta e ricca di agonismo, che lascia apertissimi i giochi in vista del match di ritorno. Una partita dai ritmi alti, con occasioni e recriminazioni da entrambe le parti per un risultato che avrebbe potuto assumere contorni diversi.

La gara di andata però si chiude con la vittoria del Team Scaletta, ma con un risultato che non chiude i conti. Tutto rimandato al match di ritorno, in programma il 1° febbraio a Reggio Calabria, sul parquet della Michele Priolo Gallinese Woman, dove si preannuncia un’altra sfida ad alta intensità.

Team Scaletta – Gallinese 2-1

La Gallinese si presenta con lo stesso roster sceso in campo un mese fa nella gara di campionato disputata sullo stesso parquet, mentre il Team Scaletta deve rinunciare a De Gaetano, assente per squalifica. Di contro, le messinesi ritrovano Pensabene e, soprattutto, accolgono il nuovo innesto di grande prestigio: Annalisa Foti, direttamente dalla Serie A, che si rivelerà decisiva.

L’avvio è subito vivace: la prima occasione è di marca reggina con Primavera che tenta la conclusione dalla distanza, imitata poco dopo da Pensabene sull’altro fronte. In entrambi i casi i portieri rispondono presente. Ancora Pensabene ispira Marchetta, che calcia due volte trovando però la straordinaria doppia risposta di Cacciola, autentico baluardo della Gallinese. Al primo match stagionale con il Team Scaletta, Loiacono serve un ottimo assist per Foti che prova ad aggirare Cacciola, ancora decisiva. Sulla respinta la palla arriva a Manti, bravissima a piazzarla con forza sul secondo palo dove Foti è puntuale nell’appoggiare in rete il suo primo gol in maglia Scaletta. La reazione della Gallinese è immediata: Mezzatesta recupera palla e avvia l’azione, Stuppino mette un pallone teso al centro che la stessa Mezzatesta trasforma nel gol del pareggio. Le ospiti sfiorano anche il sorpasso con una clamorosa occasione uno contro zero per Primavera, ma Marchetta compie un intervento provvidenziale in scivolata negando la conclusione a rete. Il primo tempo si chiude con un’ulteriore chance per il Team Scaletta: Foti prova a servire Marchetta, ma l’azione non si concretizza.

Nella ripresa sono le padrone di casa a spingere con maggiore insistenza. Manti è incontenibile: ruba palla a Mezzatesta e si invola verso la porta, trovando ancora una volta la pronta risposta di Cacciola. Le occasioni si susseguono da entrambe le parti con Marchetta, Mezzatesta e Firrincieli, ma senza esito. Ancora Manti guida un due contro uno ma sceglie il tiro e trova la difesa ospite attenta. Grande opportunità per il Team Scaletta su punizione dal limite concessa per un’ingenuità di Cacciola, che però si riscatta respingendo il tiro successivo. Il gol è solo rimandato: Foti ruba palla a Pantano e serve Manti che, freddissima sull’uscita di Cacciola, firma il nuovo vantaggio messinese. Il copione non cambia nel finale: Scaletta in contropiede, Manti e Marchetta pericolose, ma sempre una super Cacciola a tenere vive le speranze della Gallinese, decisiva anche su una deviazione volante ravvicinata di Marchetta. Nel finale Stuppino ha due occasioni importanti: nella prima non riesce a realizzare da pochi passi grazie alla chiusura di Firrincieli e Martino, nella seconda cade in area chiedendo un rigore, ma gli arbitri lasciano correre.