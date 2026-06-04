 Ciclone Harry, un milione di euro per danni ai luoghi di sbarco e vendita del pescato

Ciclone Harry, un milione di euro per danni ai luoghi di sbarco e vendita del pescato

Redazione

Ciclone Harry, un milione di euro per danni ai luoghi di sbarco e vendita del pescato

giovedì 04 Giugno 2026 - 08:30

Domande entro il 30 giugno

La Regione Siciliana destina un altro milione di euro del Fondo di solidarietà della pesca e dell’acquacoltura a favore delle imprese per i danni causati dal ciclone Harry di gennaio. I contributi sono destinati, nello specifico, alla riparazione dei danni causati ai luoghi di sbarco e vendita, inclusi i mercati ittici, gestiti dai consorzi. L’avviso è stato pubblicato oggi dal dipartimento della Pesca mediterranea.

«Si tratta di un aiuto concreto per il settore ittico, che consentirà alle imprese di superare le difficoltà derivanti dal ciclone e di riprendersi, il più rapidamente possibile, dalle perdite economiche», commenta l’assessore all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca, Luca Sammartino.

I contributi permetteranno di porre rimedio alle ricadute dei danni riportati nei luoghi di sbarco e di vendita del pescato per le marinerie locali, colpite nel loro naturale canale di commercializzazione con pesanti conseguenze per i redditi delle imprese. Il sostegno è riservato esclusivamente ai consorzi tra imprese di pesca e non può superare i 300 mila euro per ciascun beneficiario. Sono considerate ammissibili le spese relative a interventi di ripristino degli immobili, incluso l’acquisto di arredi, macchinari e attrezzature, purché sia accertato il nesso di causalità fra l’evento calamitoso e i danni.

Le richieste potranno essere presentate compilando il modello di domanda allegato all’avviso e inviandolo via posta elettronica certificata. La scadenza è fissata al 30 giugno.

L’avviso e la modulistica sono disponibili sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo indirizzo.

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