Cimitero di Salice, “valutiamo altri orari di apertura”

L'assessore Minutoli: "I cimiteri cittadini sono puliti costantemente, segnalazione della lettrice per gli effetti dello scirocco"

Messina – La “sporcizia” è dovuta allo scirocco. I cimiteri cittadini non sono abbandonati ma puntualmente puliti da Messinaservizi, oggetto di interventi di manutenzione da programmare in base alle risorse disponibili. Per quel che riguarda gli orari del personale, invece, sono stati anche questi pianificati in base alle risorse a disposizione, ma è possibile rivederli.

Così l’assessore comunale Massimiliano Minutoli risponde alla nostra lettrice residente al Nord che lamenta lo stato del cimitero di Salice, da lei recentemente visitato perché vi riposa il padre.

“Quanto riscontrato è riconducibile alle particolari condizioni meteo degli ultimi giorni, caratterizzati da un intenso vento di scirocco che ha interessato la città e le zone collinari, causando l’accumulo di aghi di pino e sterpaglie lungo i viali cimiteriali.

Pulizia costante nei cimiteri

“Comprendiamo bene il disagio – sottolinea l’Assessore Minutoli – ma desidero rassicurare che i cimiteri cittadini sono oggetto di costante attenzione da parte dell’Amministrazione comunale, con interventi migliorativi in corso volti ad assicurare decoro e ordine nei luoghi di riposo dei nostri cari defunti. In tal senso, la società Messinaservizi Bene Comune garantisce puntualmente gli interventi di scerbatura e pulizia, che vengono svolti con regolarità e potenziati nei periodi di maggiore afflusso dei visitatori”.

Minutoli evidenzia inoltre: “Ci rammarica questa esternazione, che rischia di dare un’immagine non corrispondente all’impegno quotidiano dell’Amministrazione. Proseguiamo con determinazione nel percorso di riqualificazione e cura dei cimiteri cittadini, perché comprendiamo quanto sia importante assicurare luoghi decorosi e dignitosi a chi si reca a far visita ai propri cari”.

Gli orari d’apertura

Per quanto riguarda le modalità di accesso, l’Assessore ricorda che gli orari di apertura delle strutture cimiteriali sono stati definiti in base alle esigenze organizzative e al personale disponibile, pur restando aperta la possibilità di valutare eventuali soluzioni migliorative compatibilmente con