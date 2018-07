Taormina FilmFest, presentata la 64^ edizione: kermesse da 700mila euro VIDEO

TAORMINA. Una kermesse da 700mila euro, di cui 400mila messi sul tavolo da Videobank (produttore e organizzatore) e 300mila recuperati attraverso gli sponsor. La 64^ edizione del FilmFest, che si terrà dal 14 al 20 luglio, è stata presentata ufficialmente alla stampa questa mattina all’Hotel Timeo.

Tante le star, anche se gli organizzatori hanno avuto a disposizione appena due settimane di tempo, durante le quali hanno lavorato alacremente al fianco della direzione artistica di Silvia Bizio e Gianvito Casadonte, al general manager Lino Chiechio e all'amministratore unico Maria Guardia Pappalardo. Tutti presenti all’incontro con i giornalisti. Ricco il programma con premiere italiane e internazionali, ospiti d’eccellenza, documentari, corti, masterclass e prestigiosi premi come il Tauro D'Oro e il Taormina Arte Award, che verranno consegnati nella serata del 20 luglio – presentata dal conduttore e giornalista Salvo La Rosa – al Teatro Antico. Le proiezioni del festival, a ingresso gratuito, si terranno presso le sale del Palazzo dei Congressi. Fra i film presentati 13 anteprime mondiali, 6 anteprime internazionali e numerose anteprime italiane.

“Il festival quest’anno privilegia film diretti da donne e con forti temi sociali – dichiarano i direttori artistici - dall’immigrazione, alla violenza contro le donne, ai rifugiati. Anche per questo abbiamo volute scegliere una giuria composta solo di donne, produttrici e attrici”. Nutrito e internazionale il parterre degli ospiti: Rupert Everett; Richard Dreyfuss; Matthew Modine; Maurizio Millenotti; Michele Placido; Sabina Guzzanti; Monica Guerritore; Beppe Cino; Tony Sperandeo; Gaetano Curreri; Pietro Valsecchi; Michela Andreozzi; Martha de Laurentiis; Maria Grazia Cucinotta; Adriana Chiesa; Donatella Palermo; Paola Ferrari De Benedetti e Maria Sole Tognazzi tra i nomi già confermati.

Alla presentazione della 64^ edizione sono intervenuti anche il sindaco, Mario Bolognari, l’assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo, il Commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, Pietro Di Miceli e l’amministratore unico di Videobank Maria Guardia Pappalardo. Assente il sindaco di Messina, Cateno De Luca.

IL VIDEO CON IMMAGINI E INTERVISTE: https://youtu.be/j-01v41vFgo

FILM IN CONCORSO

Road to the Lemon grove di Dale Hildebrand – CANADA/ITALIA – anteprima internazionale

Gotti - di Kevin Caonnolly con John Travolta – USA - anteprima italiana

Restiamo amici - di Antonello Grimaldi – ITALIA – anteprima mondiale

Ice Cream and the Sound of raindrops – di Daigo Matsui – Giappone – anteprima internazionale

Angel Face – di Vanessa Filho – FRANCIA– anteprima italiana

Tatterdmalion – di Ramaa Mosley – USA – anteprima internazionale

Leave no trace – di Debra Granik – USA – anteprima italiana

Home - di Dario Pleic – CROAZIA - anteprima internazionale

Once upon a Time in November – di Andrzej Jakimowshi - POLONIA

Transfert – di Massimiliano Russo – ITALIA

It will be Chaos – di Filippo Piscopo e Lorena Luciana – USA/ITALIA

Seguimi – di Claudio Sestieri – ITALIA

Dark Crimes – di Alexandros Avranas con Jim Carrey – USA

L’eroe – di Cristiano Anania con Salvatore Esposito – ITALIA - anteprima mondiale

FILM FUORI CONCORSO

In bici senza sella – di Alessandro Giuggioli

Birdie – di Alan Parker

Io viaggio sola – di Maria Sole Tognazzi

Io e lei – di Maria Sole Tognazzi

DOCUMENTARI:

Sara’ paradiso – di Gaetano di Lorenzo – ITALIA

Poisoning paradise – di Keely Brosnan – USA

Il raccontatore (durata 30 minuti)– di Giancarlo Mogavero - ITALIA – anteprima mondiale

Mikael – di Massimiliano Varrese – ITALIA - anteprima mondiale

Acqua e zucchero: Carlo di Palma, I Colori della Vita – di Fareborz Kamkary – ITALIA

La storia dimenticata di Camp Monticello – di Matteo Borgardt – ITALIA/USA

Be kind – di Nino Monteleone con Roberto Saviano, Fortunato Cerlino e l’astronauta Samantha Cristoforetti – ITALIA – anteprima mondiale

‘Cca Semu di Luca Volli (30 Minuti) – ITALIA

Prima che il Gallo canti - il Vangelo secondo Andrea Con Don Andrea Gallo, Dario Fo, Vasco Rossi, Francesco Guccini, Stefano Benni, Roberto Vecchioni, Caparezza, Piero Pelù, Erri De Luca, Claudio Bisio, Raf, Gaetano Curreri, Fiorella Mannoia, Patty Pravo, Federico Zampaglione, Vauro Senesi, Dario Vergassola, Paolo Rossi, Maurizio Landini, Moni Ovadia e Don Luigi Ciotti. Musiche di Sergio Cammariere.

PROIEZIONI IN COLLABORAZIONE CON IL MESE DEL DOCUMENTARIO, SELEZIONE DI DAVIDE MORABITO:

HANDS OF GOD - di Roberto Romani – ITALIA - anteprima mondiale

LIKE A PEBBLE IN THE BOOT - di Hélène Choquette – CANADA - anteprima europea

GREETINGS FROM AUSTIN – di Vittorio Buongiorno – ITALIA – anteprima mondiale

WHY KNOT - di Dhruv Dhawan – CANADA - anteprima internazionale

COUNTRY FOR OLD MAN – di Pietro Jona e Stefano Cravero - ITALIA

SETTEPONTI WALKABOUT - di Gianfranco Bonadies, Gianpaolo Capobianco e Michele Sammarco – ITALIA 2018 - Anteprima mondiale - FILM LINEARE O INTERATTIVO WEB

CORTOMETRAGGI:

Paura dell’ignoto (corto) – di Garbiel Jenkinson – ITALIA

Pray for Home (corto) – di Ilaria Borrelli – ITALIA

Piu’ data che promessa (corto) – di Maria Grazia Nazzari - ITALIA

Fammi entrare (corto) – di Fareborz Kamkary – ITALIA

Sicily My love (corto) – di Michael Roberts - ITALIA

Mercury (corto) di Khaleel Lee (corto) – USA

Selezione di corti degli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia a cura di Daniele Luchetti e Marco Danieli

GIURIA Film in concorso

Martha de Laurentiis, Presidente, produttrice

Maria Grazia Cucinotta, attrice, regista, produttrice

Donatella Palermo, produttrice

Eleonora Granata, produttrice

Adriana Chiesa, produttrice, distributrice

MASTERCLASS / INCONTRI CON L’AUTORE

Michele Placido - Sabina Guzzanti - Maria Sole Tognazzi - Monica Guerritore - Matthew Modine

Gaetano Curreri - Pietro Valsecchi

DUE MOSTRE FOTOGRAFICHE:

Adolfo Franzò – Woman/actress

Elisabetta Pandolfini - Scatto Mentale

PREMI SPECIALI:

Premio Angelo d’Arrigo consegnato da Laura Mancuso in ricordo del marito, il campione di volo Angelo D’Arrigo

Premio Paola Ferrari De Benedetti a un documentario che si è distinto per l’originalita’ e la difficoltà nella sua realizzazione.

TAORMINA ARTE AWARDS ALLA CARRIERA:

Rupert Everett – Miglior regia e attore per The Happy Prince

Maurizio Millenotti – per i costumi e carriera

Matthew Modine - Richard Dreyfuss - Michele Placido

TAORMINA ARTE AWARDS – TAURO D’ORO 2018 per il concorso:

Miglior film fiction

Miglior regia

Miglior attrice

Miglior attore