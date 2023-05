Cinghiali a Saponara. Il sindaco: “Stiamo affrontando la situazione”

Diverse le segnalazioni della presenza di cinghiali a Saponara, dove il Consorzio Acque Torrente Scarcelli ha anche avviato una raccolta firme

SAPONARA – I cinghiali, che in questi giorni hanno creato disagi in diverse zone d’Italia, non hanno risparmiato nemmeno la cittadina di Saponara nel Messinese. Diverse le segnalazioni da parte dei cittadini, che evidenziano la presenza degli animali anche nei pressi del centro cittadino.

Una situazione che ha spinto il Consorzio Acque Torrente Scarcelli ad intervenire, con una raccolta firme per chiedere interventi risolutivi. Al momento sono circa 200 le firme raccolte e si chiede al primo cittadino di mobilitarsi per risolvere il problema.

«Sfortunatamente si tratta di un problema comune a diverse zone montane -ha dichiarato il sindaco Giuseppe Merlino- ci stiamo tuttavia mobilitando affinché si valutino e mettano in atto tutte le contromisure del caso. Prenderemo contatti con le istituzioni preposte, al fine di intervenire con tutte le autorizzazioni e con il coinvolgimento di chi di dovere».

(Foto di repertorio)