Cinofilia. Oltre le gare, il benessere di Fido. Esposizione a Messina

Numeri record per l'esposizione canina di Villa Dante. A Messina centinaia di espositori da tutto il mondo

Messina – E’ stata una edizione dei record l’ultima esposizione canina organizzata dai gruppi cinofili di Messina e Reggio Calabria e che gli scorsi 25 e 27 ottobre ha portato a Villa Dante cani da tutto il mondo. Tra i 490 iscritti alla prima giornata e i 590 iscritti alla seconda, sono arrivati a Messina allevatori, amanti e operatori cinofili provenienti anche dall’estero, in particolare da Malta (una quarantina di espositori con camper e furgoni) ma anche da paesi europei del nord.

Gare ed esibizioni

Nelle aree verdi e nei campetti di Villa Dante hanno sfilato, gareggiato, si sono esibiti e hanno socializzato cani adulti e cuccioli di circa 150 razze diverse, ammirati da amanti e possessori di animali. Anche tante famiglie con bambini hanno affollato il polmone verde di centro città per due giornate baciate dal sole all’insegna del relax e dello svago, a contatto col meraviglioso mondo dei cani, per una giornata patrocinata dall’Enci. A Messina è il 51esimo anno di esposizione canina, Reggio ne vanta una quarantina.

C’è anche il benessere dei cani

Tra i soggetti trainanti e gli animatori, Carlo Giardina del gruppo cinofilo reggino e Antonino Villari da Messina. “Esposizione canina non vuol dire soltanto gare – spiega quest’ultimo. Per esibirsi, il cane deve essere controllato e ciò va a beneficio innanzitutto della sua salute. A margine di attività come queste, e all’interno dell’attività dei gruppi cinofili, chi ha un Fido per amico può trovare consigli, esperti competenti, supporto per il benessere dei cani”.