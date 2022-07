Cinquantesimo Bronzi, il Pd attacca. Ma Occhiuto: Brunetti e Versace con noi a Roma - Tempostretto

Il segretario metropolitano dèm Morabito: grave sgarbo istituzionale. Il Governatore calabrese “va oltre”: non presentarsi tutti uniti sarebbe un peccato…

REGGIO CALABRIA – «Un grave sgarbo istituzionale». In queste ore, il segretario metropolitano del Partito democratico Antonio Morabito ha rincarato la dose nei confronti della Regione Calabria per il mancato coinvolgimento della Città metropolitana in occasione della conferenza stampa in programma a Montecitorio sulle iniziative celebrative per i 50 anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Morabito (Pd): Regione ostile a Reggio e ai reggini

«Uno smacco consumato sulla pelle dei reggini, che certifica la linea anti-reggina della giunta Occhiuto – queste le argomentazioni di Morabito – che ha, di fatto, buttato giù la maschera mostrandosi per quello che è: ostile, fino all’inverosimile e al patologico, nei confronti di Reggio, dei reggini e di una Città metropolitana che, ancor oggi, aspetta il trasferimento delle funzioni da parte di una Regione colpevolmente e dolosamente in ritardo». Sullo sfondo, tra gli altri addebiti, la fresca “ferita” dell’esclusione di Reggio dai Cis (i Contratti istituzionali di sviluppo); ma anche l’auspicio che il centrodestra possa dimostrare «che tutto ciò che andiamo sostenendo sia solo frutto di banali incomprensioni».

Neanche il tempo di dirlo, che Roberto Occhiuto ha dimostrato una volta ancora – al di là di possibili capitomboli su questa o quella vicenda – d’avere una “stoffa” da politico vero. Senza farsi inghiottire da polemiche e “botta-e-risposta”, il Governatore calabrese è “andato oltre”.

Occhiuto: Versace e Brunetti siano a Roma con noi

«I Bronzi di Riace sono un patrimonio culturale della Calabria e dell’intero Paese. Un simbolo di bellezza, di perfezione, un grande attrattore turistico per la nostra Regione.

Giovedì a Roma si terrà un evento alla Camera dei deputati – con la partecipazione, tra gli altri, dei ministri Franceschini e Carfagna – per presentare tutte le iniziative messe in campo per celebrare il 50esimo anniversario del ritrovamento di queste straordinarie statue.

La Calabria avrà a disposizione un’importante vetrina nazionale, e sarebbe un peccato se non ci presentassimo uniti e al completo, tutti i livelli istituzionali coinvolti, a questo atteso appuntamento.

Si mettano da parte piccole incomprensioni e si faccia un positivo passo in avanti nell’esclusivo interesse della nostra terra.

Pertanto, pur non essendomi occupato in prima persona dell’organizzazione della giornata, invito a Roma i sindaci facenti funzioni della Città metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, Carmelo Versace e Paolo Brunetti, affinché possano partecipare e portare il loro contributo alla conferenza stampa in programma nella Capitale».

Vista l’importanza dell’occasione per la Calabria e per i calabresi, c’è da sperare che lo “strappo” possa considerarsi definitivamente rientrato.

