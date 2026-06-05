Città Aperta: “Niente posti di governo nella Giunta Scolaro”

Il movimento di centrosinistra ribadisce l'idea di un'opposizione costruttiva alla neo sindaca di Sud chiama Nord

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – “Desideriamo esprimere la nostra posizione in merito all’attuale scenario politico-amministrativo, accogliendo con senso di responsabilità la disponibilità al confronto e alla collaborazione manifestata dalla neo sindaca Melangela Scolaro. Consideriamo questa apertura come un riconoscimento del valore e della credibilità del nostro progetto politico. Davanti alla situazione particolarmente critica in cui versa Barcellona Pozzo di Gotto, il nostro gruppo ha scelto di essere una forza seria, responsabile e costruttiva. Saremo pronti a condividere le azioni e i provvedimenti che riterremo utili

per la città, sollecitando anche i punti programmatici da attuare, e lo faremo senza ricoprire posti di governo”. Il movimento Città Aperta ribadisce, dopo aver sostenuto il candidato del centrosinistra David Bongiovanni (nella foto) e con due consiglieri eletti, l’idea di fare un’opposizione costruttiva alla Giunta Scolaro, monocolore di Sud chiama Nord.

E ancora: “Il 4 giugno abbiamo comunicato alla sindaca la nostra posizione, ricevendo i suoi ringraziamenti per anteporre gli interessi della città agli interessi di parte. Non faremo mancare il contributo di idee, proposte e competenze, preservando al contempo la nostra identità politica e l’autonomia di giudizio, che ci porteranno a vigilare e valutare nel tempo l’azione amministrativa e le relative scelte. Continueremo a lavorare mettendo al centro la città. Il nostro impegno è chiaro: essere una forza politica responsabile, che non fa opposizione per principio e non collabora per convenienza, ma è pronta ad agire sempre nell’interesse dei cittadini. È così che intendiamo onorare la fiducia di chi ci ha votato”.

Il movimento Città aperta interviene mentre si discute della proposta di un assessorato al Partito democratico, che però dovrebbe rimanere all’opposizione.

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