Città di Santa Teresa, Francesco Ferraro è il nuovo presidente

Il club jonico di Prima Categoria ufficializza le cariche in vista della nuova stagione: Nicita vicepresidente, Gugliotta segretario e Sepe cassiere

SANTA TERESA DI RIVA – Il Città di Santa Teresa ufficializza le cariche per la stagione 2025/2026. Il club jonico che disputerà il campionato di Prima Categoria ha tenuto la riunione ufficiale dei soci nei giorni scorsi e in questa occasione ha voluto segnare un momento chiave per l’inizio di una nuova fase ambiziosa e determinata a riportare in alto i colori rossoneri. A guidare il nuovo corso sarà Francesco Ferraro, nominato presidente del club. Una figura giovane, decisa e animata da una visione chiara: costruire una società solida, unita e competitiva, dentro e fuori dal campo.

“Abbiamo costruito una squadra dirigenziale che non ha nulla da invidiare a nessuno — afferma il neo presidente Ferraro — fatta di persone vere, con valori, competenze e una fame sportiva che si sente a pelle. questo gruppo non è qui per partecipare, ma per alzare l’asticella e fare le cose per bene. I fatti parleranno per noi”.

Le altre cariche e gli obiettivi del club

Accanto a lui ufficializzate anche le cariche di Alessandro Nicita, vice presidente, Marco Gugliotta, segretario, Ernesto Sepe, cassiere. Confermati Nino Cacciola e Lele Giunta, rispettivamente nel ruolo di direttore generale e direttore sportivo. Fabio Renzo sarà il nuovo direttore operativo e avrà il compito di guidare la macchina rossonera in tutto ciò che concerne l’organizzazione e la programmazione delle attività inerenti la scuola calcio e la prima squadra.

Il responsabile dell’attività di base sarà ancora Luca Gugliotta, affiancato da Domenico Saglimbeni nel ruolo di dirigente scuola calcio. I due, insieme a Renzo, avranno il compito di coordinare l’attività della scuola calcio e di curare i rapporti con l’Ac Milan nella prosecuzione del progetto “Milan Academy”.

infine, il dirigente responsabile della comunicazione sarà Francesco Giunta, con il compito preminente di curare l’immagine della società e la diffusione del brand “cdst” oltre i confini locali. Completano l’organigramma societario Racco e Palella, nel ruolo di consiglieri. Una squadra dirigenziale affiatata, concreta e competente, pronta a lavorare ogni giorno con serietà e passione per trasformare idee in risultati.