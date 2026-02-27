 Città metropolitana di Messina, sette nuove assunzioni: firmati i contratti

Città metropolitana di Messina, sette nuove assunzioni: firmati i contratti

Redazione

Città metropolitana di Messina, sette nuove assunzioni: firmati i contratti

venerdì 27 Febbraio 2026 - 17:55

Le nuove unità sono state "reclutate mediante procedure di mobilità volontaria". La firma alla presenze di Campagna e Parisi

MESSINA – Giornata importante per sette neo-dipendenti della Città Metropolitana di Messina. Alla presenza del direttore generale Giuseppe Campagna e del capo di Gabinetto Lalla Parisi, infatti, sono stati firmati i contratti di assunzione. Si tratta di sette nuove unità provenienti da altri enti pubblici, cioè “reclutate mediante procedure di mobilità volontaria”.

I sette nuovi assunti

Da Palazzo dei Leoni hanno spiegato che “l’iniziativa si inserisce nella strategia di consolidamento delle competenze tecnico-amministrative dell’Ente, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza nella gestione dei procedimenti, nel coordinamento delle attività istituzionali e nell’attuazione dei programmi in corso”. Tra i sette nuovi dipendenti ci sono due funzionari amministrativo-contabili, due funzionari tecnici, un funzionario di vigilanza, un istruttore amministrativo-contabile e due agenti di vigilanza.

Si tratta di “figure che andranno a rafforzare i settori chiave della macchina amministrativa metropolitana, contribuendo al miglioramento dei servizi e al potenziamento della capacità operativa”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina. Droga e armi a Giostra, arrestato 34enne
“Preferirei di no”, il nuovo cortometraggio del liceo Archimede VIDEO
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED