Città metropolitana di Messina, sette nuove assunzioni: firmati i contratti

Le nuove unità sono state "reclutate mediante procedure di mobilità volontaria". La firma alla presenze di Campagna e Parisi

MESSINA – Giornata importante per sette neo-dipendenti della Città Metropolitana di Messina. Alla presenza del direttore generale Giuseppe Campagna e del capo di Gabinetto Lalla Parisi, infatti, sono stati firmati i contratti di assunzione. Si tratta di sette nuove unità provenienti da altri enti pubblici, cioè “reclutate mediante procedure di mobilità volontaria”.

I sette nuovi assunti

Da Palazzo dei Leoni hanno spiegato che “l’iniziativa si inserisce nella strategia di consolidamento delle competenze tecnico-amministrative dell’Ente, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza nella gestione dei procedimenti, nel coordinamento delle attività istituzionali e nell’attuazione dei programmi in corso”. Tra i sette nuovi dipendenti ci sono due funzionari amministrativo-contabili, due funzionari tecnici, un funzionario di vigilanza, un istruttore amministrativo-contabile e due agenti di vigilanza.

Si tratta di “figure che andranno a rafforzare i settori chiave della macchina amministrativa metropolitana, contribuendo al miglioramento dei servizi e al potenziamento della capacità operativa”.

