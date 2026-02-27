 Operaio schiacciato da un macchinario: morte sul lavoro in un'azienda di agrumi

Redazione

venerdì 27 Febbraio 2026 - 17:20

L'uomo, di circa 60 anni, sarebbe morto sul colpo. L'incidente in tarda mattinata a Barcellona Pozzo di Gotto

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto, dove un operaio ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un macchinario all’interno dell’azienda agrumaria in cui lavorava. L’uomo, di circa 60 anni, secondo una prima ricostruzione sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono accorsi i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo, oltre al personale del 118, ma non ci sarebbe stato nulla da fare. Ora si indaga sulla dinamica dell’incidente sul lavoro.

