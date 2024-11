Cittadini illustri di Messina, ecco i primi nomi

Si è riunita stamattina a Palazzo Zanca la commossione per valutare le prime istanze



MESSINA – C’è chi faceva politica come la deputata Angela Bottari (illustre). Chi il regista come Walter Manfrè (illustre). Chi il medico come Giulio Santoro (illustre) e lo storico come Franz Riccobono (benemerito). Alla presenza degli assessori alle Politiche culturali Enzo Caruso e ai Cimiteri Massimiliano Minutoli, si è riunita oggi la commissione “Cittadini iIllustri e benemeriti della città di Messina” per esaminare le prime istanze pervenute per “la nomina dei personaggi messinesi che hanno dato lustro alla città in ambito locale, nazionale e internazionale”.

A conclusione dei lavori, le prime nomine. La commissione è composta da Giuseppe Giordano, prorettore dell’Università di Messina e ordinario di Storia della filosofia; dall’ordinario Salvatore Bottari, presidente della Società messinese di Storia patria; dalla dottoressa Virginia Buda, funzionaria della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Messina; dal professore Marco Grassi, esperto nominato dal sindaco nella qualità di cultore di Storia cittadina, e dall’ordinario Giovanni Moschella, dell’Università di Messina.

“Angela Bottari nominata cittadina illustre di Messina in coincidenza con la Giornata contro la violenza sulle donne”

“È una coincidenza, casuale ma fortemente significativa, – dichiarano congiuntamente il sindaco Federico Basile e la consigliera comunale Antonella Russo – che nell’odierna Giornata internazionale dedicata all’eliminazione della violenza sulle donne, Angela Bottari venga nominata cittadina illustre messinese, proprio lei che più di tutte ha lottato contro ogni forma di violenza contro le donne e a favore della parità di genere nel giorno che rappresenta il senso del suo impegno civile”.

Il prossimo 12 dicembre, alla sala del refettorio della Camera dei deputati, sarà presentato il volume a lei dedicato: “Angela Bottari. Storia di una donna libera”, a cura di Pietro Folena e Francesco Lepore.

Franz Riccobono

Manfrè è stato un attore e regista messinese che ha ideato il Teatro della persona e fu direttore artistico dell’Ente teatro di Messina. Santoro, chirurgo ortopedico di fama internazionale e medico senza frontiere, ricoprì vari ruoli in ambiti culturali, etnoantropologici e sociali. Franz Riccobono, noto per il suo amore per la città di Messina, è stato un grande cultore di storia patria e divulgatore delle sue conoscenze riferite alla città.

Verso un albo d’oro dei messinesi illustri

Alcuni di loro, su richiesta della famiglia, saranno sepolti nell’area dedicata al Gran Camposanto, mentre altri saranno annoverati nel costituendo Albo d’oro dei messinesi Illustri e Benemeriti.