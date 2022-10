Classifica Times Higher Education, UniMe nelle prime 300 al mondo per Business & Economics - Tempostretto

Su 1.799 università di 104 nazioni

È stata pubblicata la classifica “World University Rankings by Subject” 2023 di Times Higher Education. L’Università di Messina è tra le migliori 300 università al mondo per Business and Economics. Risulta infatti inserita nella fascia dalla posizione 251 alla posizione 300. L’Ateneo peloritano, inoltre, è rientrato tra le prime 500 (fascia 401-500) per le discipline legate alla medicina e alla salute (Clinical and Health), Ingegneria (Engineering), e Psicologia (Psychology). UniMe si classifica, inoltre, tra le prime 600 (fascia 501-600) per scienze biologiche (“Life Sciences”) e scienze informatiche (“Computer Science”).

La classifica disciplinare di Times Higher Education basa i suoi risultati su parametri legati alla produzione scientifica del corpo docente, qualità didattica, rapporti con le aziende e internazionalizzazione. Le classifica include 1.799 università di 104 nazioni.

