Clementino, Arisa, Pausini, Rds e Venuti a Messina

Dal 27 dicembre a Capodanno il clou degli eventi

MESSINA – Il cartellone natalizio con i 300 eventi promossi dal Comue nel territorio entra nel vivo. Venerdì 27 dicembre, alle 21, tocca ad Albertino e alla sua band, con ingresso gratuito, a piazza Duomo, e in apertura l’emergente Sté.. Il 28 dicembre, invece, tocca al concerto di Arisa, sempre a piazza Duomo. Il 30 dicembre, per gli eventi della III e V Municipalità, contaminazioni tra pop e lirica con Mario Venuti e il Coro lirico siciliano. “Natale siciliano” nella parrocchia di Ritiro alle 20.30.

In più, 28, 29 e 31 dicembre Laura Pausini si esibirà al PalaRescifina. E ad aprire il concerto sarà il giovane Nico Arezzo, classe 1998 e fresco di pubblicazione del suo primo album di inediti “Non c’è mare”. Se l’ultimo anno verà la cantante, con il suo tour mondiale, a Messina, il capodanno a Piazza Duomo sarà invece nel segno di Rds. In programma Tutti pazzi per Rds, con la partecipazione di dj messinesi e di Radio Zenith. “A Piazza Cairoli ci sarà un palco dedicato a tutti, con musica e spettacoli di ogni tipo in orari consoni alle famiglie, dal primo pomeriggio in poi”, ha messo in evidenza l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro.

“Una settimana d’eventi speciali a Messina”

“Il concerto di Clementino, che si terrà domani in Piazza Duomo, segna l’inizio di una settimana straordinaria per la nostra città, caratterizzata da una serie di eventi musicali di portata mondiale. Queste iniziative che abbiamo promosso per questo periodo natalizio, promettono di trasformare le nostre piazze in un grande palcoscenico, capace di attrarre appassionati da ogni angolo d’Italia”, ha sottolineato a sua volta il sindaco Federico Basile.

