Mario Venuti e tanti artisti per il Natale a Messina nella V e III Municipalità

MESSINA – Coro lirico siciliano & l’associazione D’aRteventi organizzano il calendario natalizio per la III e V Circoscrizione, nell’ambito dell’accordo di programma tra il ministero della Cultura direzione generale spettacolo e la città di Messina. Quest’ultima attraverso il bando Periferie valorizza attività artistiche e culturali fuori dal centro.

Si legge in una nota: “Il cartellone della manifestazioni culturali del Coro Lirico Siciliano & D’aRteventi è stato creato in condivisione e sinergia con i presidenti, Alessandro Cacciotto, della III Circoscrizione e Raffaele Verso, della V Circoscrizione e i rispettivi consiglieri, al fine di creare delle offerte culturali che fossero pensate per le sedi destinatarie degli eventi. Il direttore del Coro lirico siciliano, Francesco Costa, e la direttrice artistica delle manifestazioni in cartellone, Daniela Ursino, ringraziano i presidenti per la collaborazione e il coinvolgimento dei quartieri”.

In evidenza il coinvolgimento di “realtà speciali come l’Istituto penitenziario di Messina e l’associazione Lelat (Lega lotta Aids e tossicodipendenza)”. Tutti gli eventi esterni sono gratuiti fino ad esaurimento posti.

Il calendario natalizio

E ancora: “Il cartellone vedrà, non solo attività culturali realizzate attraverso laboratori performativi e spettacoli di teatro, canto, musica e danza. Il teatro sarà a cura della Compagnia Il Cuore di Argante con la regia di Giuseppe Spicuglia, la danza a cura di Studio Danza di Mariangela Bonanno con i maestri e ballerini di Hip Hop e Breack Dance, il canto a cura del Coro “Note Colorate“, diretto dal maestro Giovanni Mundo, laboratori nella natura a cura dell’Associazione Mater Vitae, i laboratori di pittura a cura del Centro Studi Michele Panebianco (pittore messinese) ma anche la grande musica con gli artisti e solisti del Coro Lirico Siciliano e importanti nomi della musica leggera.

Si alterneranno infatti, voci tenorili e grandi nomi del pop come Pierdavide Carone e Mario Venuti. Un cartellone molto vario anche con Importanti appuntamenti musicali per far rivivere passioni, grandi emozioni sia delle più commoventi e struggenti pagine dei compositori italiani e della tradizione natalizia italiana e non solo ma anche della musica pop con i due concerti tributo a due grandi giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Franco Battiato. Un cartellone che rappresenta un impegno importante finalizzato al decentramento culturale per rendere accessibile e divulgare l’Arte nelle sue varie forme nelle diverse realtà territoriali e culturali della città”.

ABBRACCI D’ARTE -III CIRCOSCRIZIONE – CITTA’ DI MESSINALABORATORI – TEATRO – DANZA

14 dicembre – ore 10 – Le.L.A.T. Lega Lotta Aids E Tossicodipendenza – ArTerapia a cura della Compagnia “Il Cuore d’Argante”

16 dicembre – ore 12 – Istituto Superiore “G. Minutoli”, plesso “S. Quasimodo” – “Mind Power Hip Hop” a cura di “Studio Danza”

20 dicembre – ore 14 – Carcere di Gazzi – Laboratorio performativo di teatro “Il nostro Natale” a cura della Compagnia “Il Cuore d’Argante”

MUSICA

23 dicembre – ore 20,30 – Parrocchia Maria Regina degli Apostoli – Gescal – L’ANNO CHE VERRA’ – Lucio Dalla Tribute con la partecipazione di Pierdavide Carone insieme al Coro Lirico Siciliano e l’ensemble orchestrale in residence

NATURA E’ ARTE – V CIRCOSCRIZIONE –CITTA’ DI MESSINALABORATORI – TEATRO – DANZA

15 dicembre – ore 18 – Lungomare del Ringo “Biagio Belfiore” – “Break Dance Iunior and Senior” a cura di “Studio Danza”

16 Dicembre – ore 10 – Liceo artistico “Ernesto Basile” – “ Il chiaro e lo scuro”: laboratorio sulla pittura a cura del Centro Studi Michele Panebianco

MUSICA1

“NATALE SICILIANO” a cura degli artisti del Coro Lirico Siciliano 30 dicembre – ore 20,30 – Parrocchia di Ritiro – “SUONI DAL SUD – MARIO VENUTI & CORO LIRICO SICILIANO”. Contaminazioni tra pop e lirica.

