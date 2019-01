Quelle "mamme surrogate" o "in affitto" che gli italiani trovano in Ucraina

Olga ha 23 anni ed e gia’ mamma di 2 bambini, vive in un villaggio povero della fredda Ucraina, la sua non è stata una vita semplice, cresciuta da orfana in un istituto ha preferito però non lasciare la sua terra per crearsi lì la sua famiglia, ma la fame e la disoccupazione aggravate dalla guerra civile l 'hanno costretta a voler diventare oggi una tra le centinaia di giovani donne che da qualche anno ambiscono a divenire le candidate a donare il proprio corpo ad una delle tante Cliniche per la fertilità che nascono di anno in anno in Ucraina, tra la capitale Kiev e i paesi limitrofi che recluta ragazze giovani e sane in disagevoli condizioni economiche. L' Ucraina secondo le statistiche è una delle nazioni più povere ed oggi sta diventando una vera e propria meta per le coppie italiane che non riescono ad avere figli.

La richiesta di madri surrogate è aumentata solo negli ultimi 2 anni del mille per cento, si stima che nel paese avvengano circa 500 maternità surrogate ogni anno. Sempre più coppie o single che hanno difficoltà nell’avere figli in modo naturale si ritrovano a dovere affidarsi ad aiuti medici per fronteggiare problemi di sterilità , cure ormonali per la fertilita', o di fecondazione Artificiale e Adozioni.

Oggi però purtroppo alla tradizionale adozione, che vede fondersi il desiderio di avere un bambino all' amorevole gesto di strappare un minore orfano da un freddo istituto per donargli un futuro, sembra sostituirsi la moda delle Mamme in Affitto ,con la maternità surrogata.

Nata a Kiev dall’ idea di un ostetrico- ginecologo che si occupa da sempre di problemi della riproduzione, la clinica oggi offre i migliori servizi riguardanti la maternità surrogata dando consigli ed assistenza a tutto campo : medico ,informativo,legale, e promettendo un "Risultato Garantito" . Tutto legale e certificato.

Basta navigare in internet per trovare tutte le informazioni che propongono pacchetti per chi è in cerca di sconti e prezzi modici,per poter diventare genitore.

La maternità surrogata consiste nella donazione di ovociti prelevati dalle candidate che hanno superato gli attenti test e analisi e che sono risultate negative a patologie ereditarie e genetiche ed a malattie infettive come epatite e hiv, seguito da successiva diagnostica genetica preimpianto , per garantire la nascita di un bambino perfettamente sano. Gli ovociti verranno inseriti nell’ utero della donna che non riesce a procreare per i successivi passaggi che vedono coinvolto il padre.

Olga si sta quindi candidando a donare i propri ovociti oppure ad “affittare” il proprio utero ad una donna che nonostante tutti i tentativi non riuscirà mai a portare a termine una gravidanza. In questo secondo caso verrà impiantato nell’utero della mamma in affitto l’embrione già fecondato da padre e madre.

Ci sono anche i “cataloghi” per scegliere la giusta mamma surrogata, i tratti genetici e i colori di occhi e capelli del nascituro dipenderanno da questa scelta se saranno trasferiti solo gli spermatozoi del padre per assenza di ovuli materni.

Tre tipologie di budget, un vero e proprio listino prezzi : si parte con i 29 mila euro del pacchetto base che prevede una serie di spese a carico del cliente fino ad arrivare ai 39 mila euro per il servizio completo con Driver e accompagnatori che parlano la lingua dei futuri genitori , infine il pacchetto Vip che comprende l ' only inclusive con Suite a disposizione,servizio driver , accompagnatori e visite.

Olga ha una situazione economica difficile e ha deciso di presentare la sua candidatura.

Ma i casi di “madri surrogate” o “in affitto” fanno discutere, soprattutto in Italia, Paese nel quale vige il divito di martenità surrogata dal quale stanno iniziando ad arrivare le richieste.

Chiara Cenini