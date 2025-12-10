 Cocaina e hashish da Palermo ai giovani dei Nebrodi, blitz dei Cc a S. Stefano di Camastra

Arrestato un 50enne che coordinava giovanissimi pusher, altri 3 all'obbligo di dimora

Santo Stefano di Camastra- Acquistavano cocaina e hashish sulla piazza di Palermo per spacciarla ai giovanissimi del comprensorio nebroideo. Ma la rete di spaccio è stata smantellata dai Carabinieri di Santo Stefano di Camastra che hanno arrestato un 53enne notificato l’obbligo di dimora ad altri tre presunti cimplici, un 20enne, un 34enne ed un 52enne della stessa cittadina.

I rifornimenti a Palermo

Il provvedimento è stato firmato dal giudice per le indagini di Patti Andrea La Spada, alla fine degli accertamenti dei carabinieri sul giro di droga, tenuto sotto controllo tra l’aprile e il luglio 2024.

Lo spaccio a Santo Stefano

carabinieri

Le indagini hanno svelato il ruolo attivo del 53enne arrestato che, insieme al 20enne, compiva i viaggi per i rifornimenti di stupefacenti a Palermo. La droga veniva poi riversata sulla piazza stefanese, venduta al dettaglio anche ai giovanissimi, e nella zona limitrofa.

