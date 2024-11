Cocaina nel cruscotto, pusher 22enne beccato dai carabinieri a Cesarò

Il giovane è stato sorpreso da una pattuglia mentre cedeva una dose a un cliente. In auto c'era la cocaina nascosta nella presa d'aria del cruscotto

Cesarò – Ha soltanto 22 anni ma ha già la fedina penale macchiata il giovane arrestato dai Carabinieri a Cesarò per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Cocaina nel cruscotto

I militari dell’Arma gli hanno trovato in auto 9 grammi di cocaina, nascosta all’interno della presa d’aria del cruscotto, e 70 euro ritenute frutto dello spaccio, infine un bracciale munito di lama metallica affilata. Dopo aver perquisito l’auto, i militari si sono spostati nell’abitazione del ragazzo, nel catanese, già noto per via di precedenti dello stesso genere. Qui sono stati trovati e sequestrati anche una dose di marijuana e 230 euro in banconote, anche questi probabile profitto dello smercio della droga. Dagli accertamenti di laboratorio eseguiti sulla droga sequestrata, è risultato che sarebbe stato possibile ricavare più di 40 dosi da immettere sulle piazze di spaccio.

Sorpreso a cedere una dose

A far scattare i controlli e le perquisizioni è stato l’atteggiamento guardingo del 22enne, notato da una pattuglia mentre, in una delle zone centrali del centro montano dei Nebrodi, passava qualcosa a qualcuno, velocemente, di mano in mano. Trattandosi di un “forestiero”, i carabinieri hanno immediatamente capito di cosa si potesse trattare e lo hanno fermato, setacciando a fondo anche l’auto a bordo del quale viaggiava.