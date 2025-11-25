 Codice Rosso. Due casi in poche ore, fermati uomini che seguivano le ex compagne

Codice Rosso. Due casi in poche ore, fermati uomini che seguivano le ex compagne

Dario Rondinella

Codice Rosso. Due casi in poche ore, fermati uomini che seguivano le ex compagne

Tag:

martedì 25 Novembre 2025 - 07:58

Reggio Calabria. Il “Codice Rosso”, insieme al lavoro dell’Arma, rappresenta un argine per proteggere chi denuncia e vive situazioni di vulnerabilità

REGGIO CALABRIA – Due interventi rapidi, decisi, che hanno spezzato l’escalation di violenza e restituito sicurezza a due donne finite ancora una volta nel mirino dei rispettivi ex partner. Nella Piana di Gioia Tauro, l’Arma dei carabinieri ha messo in campo un’azione efficace e tempestiva, culminata con l’arresto di due uomini che avrebbero violato le misure cautelari previste a loro carico.

A Varapodio, la scena si è consumata in pochi minuti: un uomo del posto, già destinatario del divieto di
avvicinamento e dotato di braccialetto elettronico, si sarebbe introdotto nell’abitazione dell’ex compagna, violando le prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria. La prontezza dei militari della Stazione locale ha impedito che il gesto potesse trasformarsi in qualcosa di più grave. L’uomo è stato bloccato e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A San Ferdinando, un altro episodio di forte tensione: un uomo avrebbe seguito la propria ex compagna
nonostante il divieto imposto a suo carico. Anche qui, l’immediato arrivo dei Carabinieri ha fatto la
differenza, interrompendo un comportamento potenzialmente pericoloso e mettendo la donna al sicuro.

Due interventi, un unico segnale: il “Codice Rosso”, insieme al lavoro costante dell’Arma, continua a
rappresentare un argine fondamentale per proteggere chi denuncia e vive situazioni di vulnerabilità. La
tempestività dei Carabinieri sul territorio resta un presidio imprescindibile per fermare sul nascere
condotte che potrebbero sfociare in tragedie.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Messina. L’imposta di soggiorno diventa digitale, ecco il nuovo sito
“Contro la violenza economica”: a Messina l’incontro per le donne e il loro futuro
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED