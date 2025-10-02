Coltiva marijuana, fermato 21enne a Sant’Agata Militello

Blitz della Polizia in casa del giovane che aveva 90 grammi di sostanza e tre piantine

Sant’Agata Militello – Ha 21 anni il giovane fermato dalla Polizia dopo il ritrovamento, nella sua abitazione, di circa 90 grammi di marijuana. Gli agenti del Commissariato santagatese lo tenevano sott’occhio da qualche tempo e, dopo pedinamenti e appostamenti, è scattato il blitz con la perquisizione.

Il blitz in casa

I sospetti degli agenti erano fondati: in casa c’erano, oltre alla marijuana, tre piantine di cannabis coltivate, materiale per il confezionamento delle dosi e capsule, anche queste secondo gli investigatori destinati allo spaccio.

Ai domiciliari

Il giovane è andato ai domiciliari su ordine della Procura di Patti, guidata dal procuratore capo Angelo Cavallo. Adesso è atteso dal giudice per l’interrogatorio e la eventuale convalida dell’arresto. Il materiale sequestrato è stato inviato alla Scientifica per le analisi del caso.