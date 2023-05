Come posso passare? - Tempostretto

Parcheggiare ostruendo il libero accesso ai marciapiedi è un comportamento inaccettabile che penalizza i più deboli

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Di fronte a una banca e di fronte all’ex cinema Garden. Mai fatta una multa dai signori vigili. Funziona solo lo Scout e l’autovelox”.

Purtroppo l’abitudine incivile di parcheggiare agli angoli dei marciapiedi o di fronte agli scivoli è troppo diffusa. Al nostro giornale arrivano in continuazione segnalazioni simili. La polizia municipale assicura che sta mettendo in campo ogni sforzo per debellare la cattiva educazione di tanti automobilisti messinesi ma la battaglia è davvero dura.