Messina. Tolleranza zero contro il parcheggio selvaggio FOTO - Tempostretto

In attesa di una rivoluzione culturale, è necessaria l'attività repressiva da parte della polizia municipale nei confronti degli abusi

MESSINA – Ci vorrebbe una rivoluzione culturale a Messina nel segno dei diritti e dei doveri. E sarebbe bello che avvenisse senza l’intervento repressivo. Ma così non è. Allora ben venga l’intensificarsi della “tolleranza zero” nei confronti degli abusi. Di conseguenza, appare indispensabile l’attività della polizia municipale, guidata dal comandante Stefano Blasco, che prevede sanzioni per chi occupa posti auto riservati ai disabili senza averne titolo, sui marciapiedi e negli scivoli adibiti per il passaggio di carrozzine. Dato che l’occupazione non autorizzata è una delle infrazioni più frequenti, chi ha diritto può segnalare al numero della Centrale operativa della polizia municipale, 090771000, gli stalli dove sostano auto prive di contrassegno. Oppure può segnalare auto che ostruiscono scivoli per portatori di handicap o che invadono i marciapiedi.