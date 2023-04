"Come vorrei (La Sirenetta)" in scena al Teatro Vittorio Emanuele - Tempostretto

Per la prima volta sul palco ci saranno anche gli atleti di Futura ’90 Pattinaggio Artistico Messina

MESSINA – Con Anna Curcuruto protagonista nel ruolo della Sirenetta e Riccardo Ingegneri nei panni del principe Eric, torna in scena – stavolta al Teatro Vittorio Emanuele – “Come vorrei (La Sirenetta)”, il musical di punta della Compagnia dei Balocchi con Sasà Neri alla regia. E per la prima volta assoluta, al fianco dei protagonisti, sul palcoscenico ci saranno gli atleti di Futura ’90 Pattinaggio Artistico Messina di Paola Trimboli.

Preceduto dalla matinée dedicata agli allievi delle scuole cittadine, lo spettacolo, in coproduzione, sarà in serale giovedì 20 aprile alle ore 21 (info biglietti ai tel. 0906406547, 3409391685, 3319781391). Frutto della collaborazione tra l’associazione La Luna Obliqua, di cui fa parte la Compagnia dei Balocchi, e il Teatro Vittorio Emanuele, l’appuntamento con “Come vorrei (La Sirenetta)” rientra tra le opportunità offerte dall’Ente alle realtà messinesi con l’obiettivo di promuovere progetti qualificati in grado di incuriosire e coinvolgere in particolare le nuove generazioni, avvicinandole alla magia dello spettacolo teatrale dal vivo.

Un musical stile Broadway

Musical in stile Broadway, con canto solista e corale rigorosamente dal vivo, lo spettacolo narra la storia dell’incontro impossibile eppure realizzato tra due mondi lontanissimi, quello sulla terra e quello in fondo al mare, quello degli umani e quello delle sirene e dei tritoni. Spaziando tra dramma a comicità, lo spettacolo porta sul palcoscenico i personaggi cari al cuore di tante generazioni, interpretati da performer che, di messinscena in messinscena, hanno definitivamente conquistato il pubblico, messinese e non solo.

Il cast artistico e tecnico

Il cast artistico è composto da Anna Curcuruto (Ariel), Riccardo Ingegneri (Eric), Arianna Cama (Scuttle), Giulia Roccisano (Ursula), Simone Siclari (Re Tritone), Serena Spartà (Flounder), Caterina Pastura (Sebastian), Rosario Cipriano (Grimm e Louis), Cristina La Scala (Medusina), Ninetta Napoli (Orchideus), Marina Cacciola, Laura Fiorello, Elisa Messina, Eleonora Mondello e Viviana Romano (rispettivamente Adella, Attina, Aquata, Alana, Arista), Nicoletta Tranfo e Marta Vita (Flotsam e Jetsam), Giulia De Domenico, Sofia De Domenico e Giorgia Ragno (popolo del mare), il team Futura ’90.

Dietro le quinte, al fianco di Sasà Neri che firma regia e drammaturgia, operano Giulio Decembrini (direzione musicale e corale e arrangiamenti), Anna Curcuruto (vocal coach), Maria Elisabetta Ruffa e Manuela Migliore (coreografie), Luigi Santoro (disegno luci), Giovanni Rando (tecnico fonico), Archimede Spettacoli (costumi), Elsa e Damocle La Spada (scenografie e grafica), Sabina Parrucchieri (acconciature), Arianna Cama (aiutoregia).