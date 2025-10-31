Commemorazione dei defunti, navette gratuite Atm per agevolare gli spostamenti

Fino a domenica Gran Camposanto e i cimiteri suburbani resteranno aperti con orario continuato dalle 8.00 alle 16.30

MESSINA – In occasione della Commemorazione dei Defunti, fino a domenica 2 novembre, il Gran Camposanto e i cimiteri suburbani resteranno aperti con orario continuato dalle 8.00 alle 16.30.

Per garantire la sicurezza e agevolare il flusso di visitatori: da oggi, venerdì 31 ottobre, 1 e 2 novembre è vietato l’ingresso a tutte le autovetture private al Gran Camposanto, anche se munite di contrassegno per persone con disabilità; fino al 3 novembre non sarà consentito l’ingresso alle ditte che svolgono lavori a qualunque titolo; e sempre oggi, 31 ottobre e domani sabato 1° novembre, la ricezione dei cortei funebri e delle salme sarà effettuata dall’ingresso lato Baglio.

Le navette gratuite

Per agevolare gli spostamenti verso i principali cimiteri, Atm mette a disposizione navette gratuite fino al 2 novembre:

Gran Camposanto: bus navetta dalle 8.00 alle 16.00, con partenze dal terminal Villa Dante e dal parcheggio di interscambio di Bordonaro, con fermata anche in vicolo San Cosimo. Frequenza circa ogni 10 minuti.

Cimitero di Granatari: servizio navetta ogni 30 minuti, con partenza da via Circuito di Torre Faro (Statua di Padre Pio).

Cimitero di Castanea: il servizio di trasporto all’interno del cimitero nelle giornate dell’1 e 2 novembre è garantito dalla Messina Social City.

Gli spostamenti nel Gran Camposanto

Per gli spostamenti all’interno del Gran Camposanto: il servizio è assicurato con i nuovi pulmini comunali, e il sabato 1 e domenica 2 novembre, navette interne e assistenza agli anziani e alle persone con disabilità garantite dai mezzi della Messina Social City.

Gli interventi di pulizia, manutenzione e decoro saranno assicurati dalle società partecipate secondo le competenze: Messinaservizi Bene Comune, pulizia, verde e abbellimento delle aree; Amam, manutenzione delle fontane e dei punti idrici; Servizi Cimiteriali comunali, messa in sicurezza delle zone di cantiere.

Le Associazioni di volontariato di Protezione Civile saranno presenti per assistenza ai visitatori agli ingressi principali e laterali del Gran Camposanto; accompagnamento degli anziani verso le navette interne. Saranno inoltre disponibili il servizio ambulanza presso la Porta centrale, e squadre sanitarie appiedate nella zona lato Palmara.

Domenica 2 novembre, alle ore 11.00, nel sagrato del Gran Camposanto si terrà la tradizionale celebrazione eucaristica per la Commemorazione dei Defunti, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla. L’accesso sarà regolato dai volontari del Nucleo diocesano di Protezione Civile.