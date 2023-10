Commercialisti messinesi a "lezione" sui controlli dei crediti d'imposta 4.0 - Tempostretto

Incontro nella sede dell'Odcec. Gli esperti Roberto Triolo e Salvatore Lo Bue hanno condiviso la loro pluriennale esperienza in materia

MESSINA – “Come difendersi dai controlli sui crediti d’imposta 4.0” è stato il tema dell’incontro organizzato questo pomeriggio dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Messina. Un appuntamento in presenza, nella sede Odcec di via S. Maria Alemanna, e online per quanti hanno preferito collegarsi via web. Dopo i saluti e l’introduzione del presidente Francesco Vito, i lavori sono entrati nel vivo con gli interventi dei dottori commercialisti e fondatori di Ransomtax, Salvatore Lo Bue e Roberto Triolo, tra i maggiori esperti in materia di crediti d’imposta del piano nazionale Industria 4.0. Lo Bue e Triolo hanno dedicato un focus specifico al credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, con particolare attenzione all’opportunità del riversamento del credito indebitamente compensato in scadenza il prossimo 30 novembre. Un argomento, dunque, molto “caldo” che ha catturato l’attenzione dei presenti e che interessa un’ampia platea di imprese (e quindi di professionisti) che in questi anni hanno compensato i crediti d’imposta 4.0, spesso in maniera inconsapevole rispetto ai rischi insiti nelle stesse agevolazioni. Sono stati analizzati i principali risvolti amministrativi, penali e quelli riconducibili al D.LGS 231/2001, così come sono state vagliate le strategie di difesa, analizzando alcuni casi concreti.

Gli esperti di Ransomtax, dopo l’incontro di Messina, che ha fatto seguito ad uno analogo ieri nella sede dell’Odcec di Caltanissetta, saranno impegnati in altri appuntamenti formativi organizzati dagli Ordini dei commercialisti di Piacenza (13 ottobre, online), Milano (20 ottobre, online) e Latina (3 novembre, in presenza). “Il nostro obiettivo – spiegano Triolo e Lo Bue – è quello di condividere con i colleghi l’esperienza in materia maturata con la nostra divisione interna “Sos Crediti d’imposta”, che da anni si occupa della verifica dei crediti compensati nell’ambito del piano Industria 4.0, soprattutto su Ricerca e Sviluppo. Una materia molto delicata visto che la quasi totalità dei controlli è sfociata in una contestazione da parte degli uffici preposti, con emissione di relativo atto di accertamento che può portare a sanzioni amministrative, segnalazione alla Procura e reato 231 in capo alla società. Ciò che continuiamo a ripetere da mesi – concludono Triolo e Lo Bue – è di non sottovalutare questa finestra temporale del riversamento e valutare nuovamente le attività rendicontate. Spesso abbiamo visto commettere errori oggettivi e grossolani che non supererebbero l’esito di un controllo”.