Compagnia carabinieri Messina Sud, il maggiore Pagnano va a Roma

domenica 07 Settembre 2025 - 19:49

L'ufficiale lascia il comando per un nuovo incarico. Sempre in questi giorni trasferimento a Como per il colonnello Falcone

MESSINA – Periodo di cambiamenti per i carabinieri a Messina. Il colonnello Francesco Falcone lascia il comando provinciale per trasferirsi a Como, con la stessa funzione. E, dopo quattro anni, il maggiore Ettore Pagnano lascia il comando della Compagnia carabinieri di Messina Sud per assumere un nuovo incarico presso l’Ufficio operazioni del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri a Roma.
L’ufficiale, arrivato a Messina nel settembre 2021 con il grado di capitano, promosso al grado di
maggiore nel gennaio 2024, si è formato giovanissimo presso la Scuola militare Nunziatella di
Napoli, per poi frequentare i corsi regolari dell’Accademia militare di Modena e, successivamente,
della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma dove, conseguita la laurea in giurisprudenza, ha ricevuto
nel 2014 il suo primo incarico come comandante di plotone e insegnante presso la Scuola Allievi
di Campobasso occupandosi, per circa un anno, della formazione di base dei carabinieri.
Successivamente ha prestato servizio presso la Compagnia di Foligno, dove ha diretto il
Nucleo operativo e Radiomobile e, prima di essere chiamato al comando della Compagnia di
Messina Sud, dal 2017 è stato comandante della Compagnia dell’Arma di Colleferro (Roma).
“Il maggiore Pagnano, nel periodo di permanenza a Messina, ha diretto diverse attività d’indagine,
raggiungendo brillanti risultati nel contrasto alla criminalità comune e organizzata. Rilevante,
inoltre, è stato l’impegno dell’ufficiale nel campo della cultura della legalità, con la partecipazione
a numerosi incontri in istituti scolastici”, si legge in una nota.

