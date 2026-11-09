Terrazza Panoramica dopo demolizione ex Silos, l’idea di traslare la strada e liberare la parte a mare

Messina. L'attuale strada a L, che costeggia il mare, può diventare pedonale mentre il passaggio carrabile può essere spostato a monte

MESSINA – La linea d’aria tra la Stazione centrale e l’affaccio sul porto storico potrebbe totalmente cambiare volto dopo decenni. Due zone slegate che invece potrebbero diventare un unicum ed essere valorizzate, considerati anche i lavori in corso di riqualificazione di piazza della Repubblica.

Con l’avvio delle operazioni di abbattimento degli ex Silos Granai, si chiuderà un percorso iniziato con la demolizione dell’ex Mercato Ittico e degli ex Magazzini Generali. Una serie di enormi volumi in cemento che per anni hanno costituito un muro tra la città e il mare, coprendo la visuale a chiunque arrivasse alla Stazione Centrale e al parcheggio Cavallotti.

Ora che lo spazio sta per liberarsi del tutto, lo sguardo potrà finalmente allungarsi fino alla cortina del porto. Ma il cambio di passo della riqualificazione riguarda sia l’apertura visiva sia la nuova viabilità e i tempi di realizzazione dell’opera.

Il cronoprogramma della terrazza panoramica fino al 2030

L’opera di rigenerazione urbana ha già una scansione temporale definita. Entro dicembre sarà acquisita la progettazione esecutiva della terrazza panoramica.

Poi la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori è prevista nei primi mesi del 2027, con l’apertura del cantiere che dovrebbe portare alla conclusione definitiva degli interventi entro dicembre 2030.

La nuova arteria tra via Magazzini Generali e via Paolo Savoca

Oggi la circolazione dei veicoli verso la zona portuale segue un percorso a “L” che passa lungo la banchina. Ma l’abbattimento degli ex Silos sbloccherà una variante strategica per il traffico cittadino.

Una volta liberata l’area dai detriti, sarà possibile congiungere direttamente via Magazzini Generali e via Paolo Savoca, due strade oggi separate proprio dalla presenza dei volumi industriali. Questa nuova “L” potrà diventare la viabilità principale di scorrimento, consentendo di spostare il flusso di automobili verso monte, costeggiando il lato est del parcheggio Cavallotti, oggi appunto addossato agli ex Silos.

Un tratto di via Luigi Rizzo pedonale lato mare

Lo spostamento del traffico a monte sulla direttrice via Magazzini Generali – via Paolo Savoca consentirebbe di intervenire su via Luigi Rizzo. Il breve tratto che oggi scorre adiacente al mare potrebbe essere completamente sottratto ai veicoli e trasformato in un’area pedonale.

Questa striscia di territorio a ridosso della ringhiera portuale andrebbe a integrarsi direttamente nella nuova terrazza panoramica, creando un unico grande affaccio sullo Stretto privo di interferenze con il traffico automobilistico.

Contemporaneamente, il tratto iniziale di via La Farina resterebbe aperto alla circolazione per consentire l’accesso agli imbarchi del porto storico e garantire un eventuale secondo ingresso al parcheggio del Campo delle Vettovaglie, con la previsione di una rotatoria a fine strada per agevolare le manovre di inversione.

L’alternativa, solo sfruttando l’esistente, potrebbe essere quella di far percorrere l’intera via Paolo Savoca fino all’incrocio con via I Settembre e da lì proseguire fino a piazza della Repubblica. In questo caso, però, si creerebbe un incrocio con la linea tranviaria (da regolare coi famigerati semafori intelligenti mai attivati) e il traffico sarebbe convogliato nell’unica corsia di via I Settembre, col rischio di intasamenti.

Idea ancora più ambiziosa quella di pedonalizzare anche il tratto antistante alla Dogana, anch’essa al centro di un intervento previsto di valorizzazione, e convogliare il traffico tra viale San Martino basso e via I Settembre. Ma gli effetti sarebbero da valutare attentamente anche perché, almeno fin quando non sarà completato il nuovo porto di Tremestieri, si tratta sempre di una strada di accesso da e verso gli imbarchi del porto storico.

Il nodo del rifornimento carburante nella nuova piazza

L’attuazione del nuovo tracciato, invece, porta con sé anche un altro nodo logistico da sciogliere prima dell’assetto definitivo. Accanto all’asse dove andrebbe a inserirsi il nuovo raccordo stradale si trova infatti uno storico distributore di benzina, attivo in quella posizione da molti anni.

Trattandosi di un’area destinata a diventare il nuovo snodo viario a servizio della zona pedonale, la collocazione attuale dell’impianto risulta incompatibile con una zona panoramica di fronte al mare. L’obiettivo sarà quella di individuare una sede alternativa adeguata per la rilocalizzazione delle pompe di benzina, tutelando la continuità dell’attività economica e i posti di lavoro degli operatori.

Legenda: nella mappa la linea nera tra via Magazzini Generali e via Paolo Savoca, attraverso l’area oggi occupata dagli ex Silos Granai, che potrebbe diventare la nuova strada; la linea verde segna un tratto esistente di via Paolo Savoca, da mantenere aperto al traffico; la linea rossa segna il tratto di via Luigi Rizzo che potrebbe diventare pedonale in continuità con la terrazza panoramica.