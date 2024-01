La segnalazione di un lettore

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Sicuramente ha pagato due biglietti”.

Capita spesso, purtroppo, di assistere su tram e autobus a queste scene poco edificanti. Passegeri, prevalentemente giovani, che, per stare più comodi, appoggiano i piedi sul sedile che hanno di fronte senza preoccuparsi di sporcarlo con le loro scarpe. Sicuramente nelle loro case non si comporteranno così. Perchè allora trattano in questo modo il bene pubblico?