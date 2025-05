Con la pistola giocattolo e la mazza di baseball nel centro di Milazzo, tre Daspo Willy

Provvedimento del questore di Messina di divieto d'accesso nella zona "Pescheria". Uno di loro è minorenne

In precedenza c’erano stati 5 Daspo Willy per una rissa a Milazzo nella zona “Pescheria”. Ora il divieto di accesso per un anno nella stessa zona per tre persone. Uno di loro è minorenne. Giravano con il piede di porco, una mazza da baseball e una pistola giocattolo per vendicare un loro amico, puntando ad aggredire cinque giovani. Così il questore di Messina, Annino Gargano, ha adottato tre divieti di accesso alle aree urbane: i cosiddetti “Daspo Willy”. I provvedimenti sono stati assunti, su proposta dei carabinieri della Compagnia di Milazzo, in seguito a quanto accaduto nel corso della notte del 6 aprile nelle vicinanze di un esercizio commerciale della centrale e affollata zona “Pescheria”. Lì dei passanti, sempre più spaventati, hanno notato la presenza in strada di persone armate di mazze e di una pistola.



Inizialmente sono stati individuati e bloccati due soggetti, di cui uno minorenne, trovati in possesso,

rispettivamente, di un piede di porco di 80 cm e di una mazza da baseball. Gli stessi riferivano di voler

vendicare un’aggressione da parte di cinque persone nei confronti di un coetaneo loro amico, preso in giro per via di una patologia. Le armi erano state prelevate dal bagagliaio di un’auto parcheggiata lì vicina. E un terzo ragazzo li raggiungeva, portando a vista una pistola, rivelatasi una riproduzione in ferro con tappo rosso.

La visione dei filmati estrapolati da sistemi di videosorveglianza dell’area ha confermato la dinamica dei

fatti. In considerazione pure della pericolosità sociale, i tre sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per “porto ingiustificato di oggetti atti a offendere”. Da qui i tre provvedimenti di divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze di numerosi locali pubblici nelle vie della zona “Pescheria” di Milazzo. Un divieto per il periodo di un anno.



